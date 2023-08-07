2023年8月金磚五國峰會即將在南非舉行，會員國巴西、俄羅斯、印度、中國與南非以及其他70國領導人將齊聚一堂，討論合作與發展的重要問題，討論貿易與投資領域合作的相關問題。各國領導人表示願加強該領域合作，致力於建立公平的國際貿易規則，反對可能損害發展中國家的保護主義措施。

金磚峰會號稱是國際社會政治經濟中最重要的會議之一，體現與會各國建立多極世界、增強國際影響力的目標，尤其是今年的擴員以及銀行與單一貨幣問題，最受國際關切。這次會議單一貨幣問題未列入議程，南非官員已多次指出，發行單一貨幣相當困難。南非儲備銀行行長 Lesetya Kganyago 認為，「像是單一中央銀行的創建及其地點的問題，還有各國不得不放棄本國貨幣，這些問題看起來並不務實」。

擴員進展

2023年峰會已向全球70個國家發出邀請，其中包括非洲國家與南方國家。金磚國家吸引許多不想依賴美元、反美傾向的國家加入，目前已有40多個國家表達了加入的興趣，其中22個國家已經提交正式申請書。伊朗、阿根廷、阿爾及利亞、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼等國都想成為金磚國家成員，伊朗外長侯賽因•阿米爾•阿卜杜拉希安表示，伊朗是最早對金磚國家合作表現出興趣的國家之一。

加入金磚國家組織有條件與限制，除了需要五國共識決，GDP至少應達到2000億美元。就連經濟規模最小的南非GDP也有4190億美元。西方認為，金磚國家成為七國集團的競爭對手，這次南非未邀請西方國家代表參加金磚國家峰會，包括拒絕法國總統馬克宏與會。

金磚五國不像中美關係建立在強弱的立場上，不是建立在西方國家的一方指令之上，而是建立在平等對話的基礎上，不是為了對抗，而是願意以共同目標的名義進行合作。此外，南方國家也希望維護自身發展的權利，這點對於申請加入者來說非常重要，但由於金磚五國內部缺乏團結，參與金磚國家的現實世界影響力與吸引力幾乎完全取決於中國。

目前為止，中國將金磚國家視為未來有希望的計畫，主要精力集中在一帶一路倡議上。中國與其他國家一樣，有興趣減少對美元的依賴。一帶一路成功後，中國邁入對外貿易財務獨立的階段，因此需要大幅提高貿易的國際化程度，增加成員國數量符合中國對發展中國家的政策。

去美元化 難度高

金磚國家約佔世界GDP的31.5%關於金磚國家單一貨幣，南非學者蘇克拉爾表示，今年會議不會就此事做出重大決定。金磚國家單一貨幣，好處有助於進一步加強國家整合，加速世界經濟去美元化。

2023年金磚國家會議主辦國南非中央銀行，對於推動單一貨幣的可行性表示懷疑。即使所有金磚國家都站出來支持這項貨幣項目，如何進行交易將會是一項艱鉅的任務，因為南非政府無法強迫企業使用新貨幣。

單一貨幣雖然有助於各國進一步整併加速世界經濟的去美元化。然而，到目前為止，這個議題只是談論到，如何建立一個協調行動、維護每個參與者利益的平台而已。目前所有金磚國家願意放棄各自的貨幣政策而轉向單一央行的可能性極小，因為各國金融體系不同，每個國家的貨幣政策也不同，就連央行屬性也不同，例如中國俄羅斯隸屬於國家，而南非、巴西、印度的央行是獨立的。

由於金磚國家組織擴大到包括沙烏地阿拉伯等國家，這些國家都有去美元化的意願。只是國際間仍有不少聲浪質疑金磚國家是否有足夠的資源與政治凝聚力創建新開發銀行。

自從2008年國際金融危機後，金磚國家成為全球國際經濟合作的重要平台。金磚國家作用增強是不爭的事實，尤其在對全球治理、世界秩序具有一定的影響力。但也不應高估金磚國家的作用，金磚國家合作缺乏統一的原則與意識形態尤其是去美元化，仍具有很大的不確定性和脆弱性，是一個漫長而艱難的過程，預估今年峰會，尤其在銀行與貨幣決策上難有重大決議。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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