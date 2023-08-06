西非國家尼日7月26日發生政變，總統衛隊指揮官蒂亞尼以政府無能處理日漸惡化的安全問題為由，挾持總統貝佐姆，自封總統，並成立臨時政府。

國際上對尼日政變高度關切，西非經濟共同體在奈及利亞領導下，除對尼日進行經濟制裁外，更對軍政府發出最後通牒，限1周內讓民選總統貝佐姆復職，否則不排除軍事介入。尼日鄰國馬利和布吉納法索因為也是政變上台的軍政府，所以力挺尼日，表示若尼日遭到攻擊，將視同攻擊他們兩國，他們必將有所回應。一下子，西非的情勢變得緊繃起來。

尼日地處非洲沙赫爾，這是一條從東非到西非的帶狀地區。這塊帶狀地區的國家因為地處沙漠，很多都非常貧窮，所以也成為伊斯蘭國、蓋達組織等回教基本教義派孳生的溫床。偏偏這些國家又常發生內戰，加上氣候變遷，導致幾百萬人流離失所。這些難民多想往北進入歐洲，這又造成歐洲對難民危機的恐慌。為從根源解決問題，法國與美國派兵到這些國家協助反恐，歐盟則對沙赫爾地區給予大筆經濟援助，希望能助他們發展經濟。但沙赫爾地區依然動盪，3年內7個政變像骨牌一樣相繼發生，可見事情不像想像的那麼簡單。

法國到西非這些前殖民國家幫忙反恐，可是這些國家多是軍事獨裁。對當地國家而言，又要對付叛軍，又要反恐，非軍事獨裁無以成事。對法國來說，又實無法跟軍事獨裁者並肩作戰。所以法軍在馬利反恐的時候，就因與馬利政府多所摩擦，相互掣肘，致使反恐效果不佳。這就讓俄國瓦格納民兵有見縫插針的機會。

俄國也要在非洲擴張勢力，瓦格納正好打頭陣。於是馬利驅逐了法軍，迎入俄國勢力。法軍轉駐尼日。尼日原來跟法、美均相善，跟歐盟也有處理難民問題的機制，被認為是西方在沙赫爾地區的重要據點。現在連尼日都發生政變了，瓦格納也想趁虛而入，西方下一步該怎麼做？

西非經濟共同體給尼日的期限當地時間6日就到了，是否真派兵對共同體也是一個考驗。西非經濟共同體在1990年首度派維和部隊進入賴比瑞亞協助重建秩序，此後對西非6個國家都派出過維和部隊。但是尼日是大國，又有馬利和布吉納法索放話在先，因此派兵絕不是一個輕易的決定。共同體的輪值主席奈及利亞總統提努布說，共同體已就軍事行動達成共識，但不能告訴尼日何時會派兵。這是典型的外交辭令。

提努布的難處在於他在國內沒有很強的實力，地方省長權重，他唯一能發揮的只有外交，所以希望藉尼日議題拉高自己的聲譽。可是奈及利亞在對付國內恐怖組織「博科聖地」時曾與尼日密切合作，今天很難真的兵戎相向。而且派兵哪裡只是軍事問題？在西非現在普遍不信任法國的氛圍下，就算派兵也要讓尼日相信奈及利亞不是為法國來鞏固地盤的。奈及利亞跟中國大陸關係也不錯，所以也要顧到法國、美國的感覺，不能讓人認為她會帶進中國的影響力。另外還有瓦格納民兵也需要應付。提努布有這樣的本事嗎？我們拭目以待。

（作者為東吳大學政治系教授）