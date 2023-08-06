據報導，2023年7月可能是地球12萬年來最熱的月分。聯合國秘書長警告，地球將步入「全球沸騰」的時代。身處於氣候災難，且在急速惡化中，此所關乎者，已非一家一國之事，而是人類與萬物的生死存亡。為避免氣候暖化使地球滅絕之災難，人類須將全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準的2℃之內，全球二氧化碳排放量與2010年相較減幅應達45%，2050年要碳排淨零（carbon net zero)。以上就是今後20幾年內地球面臨的嚴峻挑戰，人人責無旁貸。

筆者年初為文〈蔡政府的能源政策及淨零路徑是在畫餅充飢？〉，向政府提出「…燃氣發電要如何處理『斷氣』問題？」、「…燃氣發電要如何控管『甲烷洩漏』加速氣候危機？」、及「…台灣有足夠的條件拒絕『核電』嗎？」等等問題。7月21日二接故障大停電又敲響了警鐘；日前審計部公布的決算報告指出，政府的能源轉型進度全部落後，達標掛零！仍然令筆者擔憂者，乃增加燃氣發電（如二接、三接、四接...）帶來甲烷洩漏，加速地球毀滅。

燃氣發電就是使用天然氣，天然氣有80%以上為「甲烷」，而甲烷20年的地球暖化潛勢為二氧化碳的86倍。換言之，若甲烷洩漏到大氣，其在20年內對於地球溫室效應是二氧化碳的86倍。因此，天然氣從開採、收集、輸送、儲存及終端使用之過程，甲烷洩漏量只要達到1～2%，即將完全抵銷「減煤」所欲減少的溫室氣體排放量。亦即，「減煤」不當然等同允許「加氣」!

基此，蔡政府2025年前實施5:3:2（即50%天然氣、30%煤炭、20%再生能源）的做法就是80%的化石燃料發電（而非所謂的橋接過渡），不但令國人不解，連近日抵台接受唐獎「永續發展獎」桂冠的美籍薩克斯教授（Jeffrey D. Sachs）了解台灣的「非核+2025 5:3:2」做法後，激動地表示難以置信台灣政府「居然完全沒有計畫」（not at all、no plan at all !）、「連目標都不是，只有陳述」（…not even an objective, it's a statement.）

據報導，美國的天然氣甲烷洩漏量高達4.8%，以此比例計算，以天然氣取代煤炭發電反而加速地球暖化。自2021年聯合國氣候變化大會（COP26）以來，已有150多國簽署《全球甲烷承諾（Global Methane Pledge）》，承諾到2030年將甲烷排放在2020年的基礎上至少減少30%。依極端氣候變遷實況看來，更高甲烷減量之承諾是必然的。事實上，歐盟為減少甲烷排放，已要求能源產業將甲烷排放「源及量」執行更嚴格的監測，並將甲烷減排規範的範圍擴展至進口化石能源，強制業者申報能源開採及甲烷洩漏之資訊。我們的政府和業者（中油、台電…）呢？

此外，政府為燃氣發電「辯解或誤導」的說詞有二。其一，天然氣是「較乾淨」（和煤炭比？）的燃料；其二，台灣只是「使用端」，亦即天然氣溢散的問題主要出現於開採、運送，是生產端的問題，與使用端無關。其實，「地球只有一個」，不管溫室氣體排放量計在誰（生產端或使用端）的帳上，溢散空氣的甲烷累積於大氣中都會「加重及加速」地球暖化，因此，天然氣既不乾淨也非無害！

台灣的天然氣超過99%以上靠進口，其中又有超過77%用於發電。在「增氣、減煤、非核」政策下，天然氣的進口既然勢在必行，我們除了應嚴格控制天然氣洩漏問題，也應掌握天然氣生產國之甲烷洩漏狀況，並將超標溢散情事列入購買合約（解約及賠償）的條件。否則，燃氣發電不但「飲鴆止渴」，也讓台灣出口產業成本喪失競爭力（參考歐盟CBAM制度）！

基上，為邁向2050淨零目標，2024年選出的新政府必須拋棄違反2018年《電業法》公投的「非核」政策，要本著科學制訂永續發展的能源計畫。亦即：我們要綠電（包括風、光、水、地熱、生質能源等）及核能；我們不要化石燃料（煤炭及天然氣）發電！

（作者陳長文為法學教授，蕭偉松為律師、土木技師）