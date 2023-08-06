《奧本海默》電影在全世界熱映，這是名導演諾蘭繼《敦克爾克大行動》之後，第二部以二戰為背景的電影。電影重點不只在談論原子彈的誕生，還大量出現拷問奧本海默是否是共產黨同路人的對話。

同名書《奧本海默》是2006年普立茲獎傳記類得獎作品、美國國家書評獎最佳傳記，由兩位普立茲獎傳記類得主凱．柏德和馬丁．薛文花了25年時間撰寫，收集了數千份檔案、信件和國家機密文件，並採訪了近百位奧本海默的朋友、親屬和同事，追溯了他在哈佛大學、劍橋大學及德國的學術經歷，也寫他在美國加州大學柏克萊分校領先全美的理論物理學院，及深度參與社會正義事業。台版全書近1200頁，連同電影剛上市，更深刻全面的描繪奧本海默的一生和時代，講述一個引人入勝的天才殞落故事，堪稱是一本登峰造極的傳記和史書。

羅伯特．奧本海默是原子彈之父，是20世紀的代表人物，一位傑出的物理學家，他在戰爭期間帶領團隊為美國造出原子彈。原子彈轟炸了日本廣島和長崎，摧毀了日本軍國主義，成為二戰亞洲戰區勝負的關鍵因素，但之後他也必須直面科學進步帶來的道德後果。他既是普羅米修斯，從大自然攫取令人敬畏的太陽之火，雖曾道出其中的危險，也對潛在的助益懷抱希望，但他最後被消音，並成為麥卡錫主義和美國反共聖戰中最著名的受害者。

奧本海默的故事似在提醒我們，我們的心頭上都有那顆炸彈。小說家達克托羅說，核子首先是我們的武器，然後是我們的外交，現在是我們的經濟。威力如此可怕的東西，多年後構建了我們的身分、我們的文化，這種炸彈文化會成為我們的邏輯、信仰和視野？

戰爭永遠是可怕的！網路上傳著一段塞爾維亞的諺語：「戰爭是政客送出槍炮，富人送出食物，窮人送出自己的孩子。戰後則是政客拿回剩下的槍炮，富人種出更多的糧食，窮人則尋找自己孩子的墳墓。」戰爭都是騙子的策動，瘋子的發動，傻子的參與，是人類最愚蠢的行為。戰爭從來沒有是正義的，是誰掌握話語權所決定的。發動和鼓吹戰爭的人都是魔鬼！但我們的心頭的那顆炸彈依然存在？

克勞塞維茲在《戰爭論》中說，戰爭是政治的延續，是政治家的遊戲，戰爭是政客解決矛盾與實現個人私慾最快的方式。《奧本海默》電影中有句台詞說：「你拾起了一顆石頭，卻發現下面有條毒蛇。」想尋求真理的奧本海默，帶領人類發現核子的奧秘，但從此開始了物理科學與上帝的博弈，把理性與人性放上天平，結果是把人類帶向新的樂園或世界的盡頭？

二次大戰已遠，沒有人類希望有第三次世界大戰，但擺在眼前的是世界的區域衝突愈來愈嚴重。是戰爭無法避免，終須為正義一戰？還是政客的魔性與私利擺脫不掉？而我們終究是必須上戰場的窮人孩子？

（作者為台北市出版公會理事長）