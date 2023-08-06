日前台積電董事長劉德音接受《紐約時報》專訪，他表示，尖端晶片的生產需要多達3000名科學家共同努力研發，因此台積電雖走向全球，仍會根留台灣；同時他也否認「矽盾」護台的說法，直言中國大陸不會因半導體而攻打台灣，也不會因半導體而不打台灣，台海穩定取決於美中關係怎麼走。

劉德音否認「矽盾說」其實就是拒當台灣的「矽盾」。作為全球最先進半導體企業掌舵者，劉德音眼光相當精準，他知道「台積電是台灣的護國神山」其實是個偽命題，中共在台灣問題上有自己的路線與底線，戰爭與否要看美中關係與兩岸互動，台積電只是私人企業，「護國」的擔子太沉重。事實上，台積電已被有問題的「矽盾說」剝掉一層皮，拒當台灣「矽盾」完全合理。

「矽盾說」主張台灣擁有關鍵的半導體產業，若發生戰爭將影響全世界，因此全球會共同阻止中共動武，半導體是台灣的「矽盾」。然而這等同台灣用半導體綁架全球，沒有大國喜歡被綁架而喪失戰略主動，正如美國商務部長雷蒙多所說：「美國9成尖端晶片購自台灣，令人徹夜難眠」。為排除這種安全威脅，美國拜登政府施壓台積電到美國設廠，而擁抱「矽盾說」的蔡政府完全幫不上台積電的忙。

但台積電在美國設廠不只成本高，也有文化衝突，勞資關係緊張已讓建廠計畫延後。劉德音明確表示需要美方協助，「台積電目前還想不出解決辦法」。台積電美國廠未來如何發展還要觀察，若建廠失敗將雙輸：美國本地生產不了先進晶片，台積電則蒙受巨大的財務損失。

「矽盾說」是將台灣安全寄望於全球大國，尤其是美國的施壓上，認為如此將讓大陸不敢動武。但此說忽略了中共的決心，以及大國不願保衛台灣的風險。各大國解決之道是要台積電到自己國家來設廠，因此台積電只好走出台灣，變成美積電、德積電及日積電。結果套用張忠謀的說法是「全球化與自由貿易幾乎已死」，台灣風險也因此增高。因為這諭示各國對台海戰爭的應對將是烏克蘭模式：經濟制裁中國大陸、提供武器支持台灣戰鬥，但不會派兵直接介入。

與其賭大陸不敢打，何不讓大陸不想打？兩岸半導體產業互補的相互依賴將可降低大陸動武的意願，因為打台灣就等同打自己。事實上，現在兩岸半導體產業正是這種狀態，台灣進、出口最大宗產品都是電子零組件，最大出口地與進口來源也都是中國大陸。兩岸相互依賴，戰爭風險就低。因此當西方媒體認為台灣是「地球上最危險的地方」，台灣人卻老神在在。

這是另一種「矽盾說」，兩岸半導體相互依賴可維繫台海安全，關鍵在維持台灣半導體的競爭力、兩岸關係的穩定與更緊密的貿易往來，而不是兩岸脫鉤、逢中必反、將民間互動全視為統戰。台灣安全要靠智慧，責任在政府，不在台積電。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）