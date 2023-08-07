澳門，正逐漸透過發掘在地文化的生命力，呈現出更具當地特色的文旅新面貌。

在花王堂區觀前正街與後街一代，是老澳門人聚居的老街。這裡有著濃厚的生活氛圍，能找到經營多代的豆漿店、小食店等。

鮮明亮麗的色彩使老屋煥然一新，呈現出別樣的街市風貌。同時，這些社區改造工程還能為年輕人創造就業，為老街賦予了年輕的氣息。

鮮明亮麗的色彩使老屋煥然一新。（作者提供）

City Walk 也成為關前街的一項特色文旅活動，由當地人作為嚮導，向報名參加的朋友們，介紹特色老店、文創新店等。

在澳門市政廳遺址前的大街上，澳門旅遊局集合澳門小眾設計師品牌、特色老字號品牌、特色文創等，打造了「澳品薈」商店。主要售賣澳門及葡語國家特色產品，營造葡式澳門生活style。

「澳品薈」商店。（作者提供）

與大街上的手信或肉乾不同，在澳品薈能看見沙丁魚罐頭、涼茶茶包、牛油曲奇等更有生活氣息的伴手禮。同時也給了澳門當地的獨立設計師展示空間，展示原創設計的服飾、包飾等，讓年輕設計師的創意能更有機會被看見，被喜歡。

遠離商業區以及觀光區的菜場，依然是最有地方特色的標的物。澳門的下環街市，便是猶如精神堡壘般的存在。下環街市與街邊商販，自成澳門居民生活的一處桃花源。

與常見的菜場呈平面分佈不同，在土地資源擁擠的澳門，下環街市並不是只有菜場，而是一棟綜合大樓。地下一層與一樓是菜場，主營蔬菜、肉類生鮮，其餘樓層則有不同功能。在澳門，樓層圖的地下其實是地面1樓，樓層圖的1樓已經是2樓了，以此類推。

下環街市與街邊商販，自成澳門居民生活的一處桃花源。（作者提供）

在二樓，由不同的小食檔口組成的熟食中心，幾十種不同小食的檔口，魚蛋、牛雜、豆花或凍檸茶，澳門特色美食一樣也不少。價格也比商業區或觀光區的更實惠，基本便宜了5-10澳幣不等，味道正宗更是毋庸置疑的。這裡還設有公共用餐區，一站式享用多種澳門美食，果然體會當地生活氛圍，還是得找菜場。

生活文化，是一個地區老百姓生活記憶的積累。當地人習以為常的生活，或許是遊客喜聞樂見的文化特色。這次在澳門，我看見了樸實卻有趣的在地生活文化。（Miguel/現居南京）

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