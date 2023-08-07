被人工智慧議題熱炒的AI概念股在8月初爆棚，連帶造成台灣股市劇烈震盪，焦點股緯創連續三根跌停，六個交易日累計跌幅達到3成，廣達、緯創、仁寶、英業達、創意、世芯、緯穎、外加光寶科等族群，一度出現單日市值減少2,500億元的紀錄，個股當日周轉率超過10％、當沖交易占比超過40％成為普遍現象，部分個股當沖比甚至高達60％。最終8月2日緯創爆發4,865萬元的違約交割，多個泡沫破滅的訊號同步爆發。

其實台灣本地的當沖客只是市場泡沫的跟隨者，緯創成為AI類股炒作的先鋒標的，全因該公司是輝達（NVIDIA）AI伺服器系統模組的主要供應商，但是如果沒有海外對沖基金熱錢帶頭，AI類股泡沫不會吹得那麼大。過去幾個月有所謂來自阿拉伯的訂單，向台灣各大伺服器代工廠詢價，單量甚至超過NVIDIA，配合海外對沖基金與台灣多組金主，最少有數組百億元等級的資金進場聯手熱炒，才是吹出AI伺服器泡沫的主力部隊。

不過帶頭炒作的海外對沖基金已經獲利了結，過去六個交易日，新台幣兌美元匯率從31.23元快速貶值至31.691元，六天貶值幅度高達4.6角，金管會官員證實，匯率的急速貶值主要是炒作AI概念的外資獲利了結，大量資金集中匯出所致。7月份外資終結連續兩個月的淨匯入，轉為淨匯出46.98億美元（新台幣1,476億元），也驗證了熱錢蜂擁而入、結伴而出的模式。所幸台灣股市與匯市還有一定的深度與流動性，央行與金管會因應得當，上市公司的基本面也堪稱穩健，此波台股大翻車，除了少數年輕當沖客慘遭外資洗劫之外，整體市場尚能因應外資熱錢蜂擁而入、結伴而出的衝擊。

AI類股炒作泡沫，從3月開始到7月底結束，前後僅短短四個月，最後瘋狂的拉抬與持續跌停也在短短一個月內完成，資金進出的金額極大、炒作速度極快，這是疫情期間美國聯準會大放水後，華爾街對沖基金炒作的基本模式。聯準會持續11次的暴力升息、指標聯邦基金利率更拉升至2001年網路泡沫破滅之後22年來的最高水準，但是國際熱錢仍然四處流竄、擾亂金融市場的穩定，包括台灣在內的國家金融監管機構，必須提高警覺，掌握熱錢動輒以十億美元的規模快進快出的動向，避免本國金融市場遭到搜刮傷害。

挺過AI炒作泡沫的台灣股市，在進入傳統出口旺季的8月至10月，有幾個重要的指標是我們必須及時掌握的關鍵。第一是北京政府多箭齊發的經濟刺激政策，能否順利拉抬中國經濟復甦；第二則是台灣上市公司對於供應鏈重組的布局與成效，首度遭受檢驗；第三是美國與歐洲庫存去化之後，需求復甦的強度。如果這三個關鍵要素都朝向正面發展，那麼台灣股市兔年長紅將可期待，相對的則是三個重大變數如果不如預期，那麼將成台灣經濟向下拖累的包袱。

中國經濟復甦的力道是眼前最大的變數，大陸從國務院領導政府部會積極衝刺提振經濟方案，組合拳的力度甚高，效應應該正在逐步顯現，香港與深滬股市近日率先表態大漲，樂觀情緒逐漸釋放。此外，本報8月5日報導《降準預期升溫，人民銀行：評估中》清楚點出，由於大陸從8月中開始一直到年底，到期的央行中期借貸便利（MLF）操作金額高達人民幣2.65兆元，加上近期政府債發行、財政性存款增長等，可能對市場形成一定的「抽水」，因此，8月下旬央行可望再次調降存款準備率以提供流動性、刺激銀行放貸，逐漸形成市場預期。

台灣出口廠商在供應鏈重組的大趨勢中扮演要角，AI伺服器類股的大漲，就是族群將組裝產能移回台灣的首測，其他例如電子五哥集體在墨西哥擴大產能，PCB族群南下泰國，紡織廠也依照買主的要求大幅調降中國供貨比重，台廠在供應鏈調整的布局，今年將是首度有觀察紀錄的供應鏈重組元年。

至於歐美去庫存後，需求並沒有回溫的跡象，這從台灣的科技、成衣等廠商的月營收可以看得出來，今年歐美能夠逃離衰退已屬大幸，不過最近躺平許久的貨運運價顯著回升，上海集裝箱出口貨櫃運價（SCFI）連二漲，美西線突破2,000美元，美東線突破3,000美元，海運運價指數的回升，是否能夠延續到第四季，甚至出現急單，是觀察歐美需求復甦的先行指標。

我們期待三大變數都亮出綠燈，也要提防出現一個或兩個紅燈的風險，聯準會升息縮表風暴仍未遠離，全球經濟或許可以逃過衰退的命運，但是復甦進入深水區，而且佈滿多數人未曾經歷過的漩渦，一切小心為上。