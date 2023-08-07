政府預算浮濫與財政紀律不彰雖屢遭民眾質疑，官員依舊死鴨子嘴硬，辯稱沒有債留子孫，還說經濟持續成長。事實上，綠營執政後浮濫舉債已是不爭的事實，也造成年輕族群慘遭世代剝削。尤其，這7年多以來，竟編列13項總數超過兩兆的特別預算，在在驗證特別預算常態化已到離譜的地步，財政紀律也已全然破壞；所謂的經濟成長更是依賴紓困和補貼，民進黨竟然還有臉背棄事實自誇？

就拿特別預算為例，明明知道特別預算只有在「國家經濟重大變故或數年一次之重大政事」等特殊情事才可編列，而其編列的項目中，更不乏一般預算的延續，而不應納入特別預算，卻置之不理，依舊我行我素，以遂行一己之私。

種種跡象更是凸顯民進黨的違法亂紀和執政傲慢，以及透過綠委國會過半的多數暴力，一而再、再而三的把特別預算當作規避舉債上限的巧門，導致國家社會資源被行政機關或官員們濫用，甚或為選舉揮霍。

預算制度和國會監督的目的就在確保國家資源的妥善運用，也因此，中央政府的預算無論從編列到執行，都必須符合規範，才能落實分配正義，並極大化國家政策的執行與效益。

是以，公開透明並經得起全民檢驗是最基本的要件，也是民主國家的重要精神，以避免行政機關獨大和政策買票、大撒幣與綁樁等離譜行徑。

豈不知特別預算浮濫的結果，等於民主制度自斷手腳。如今，在綠營執政和國會過半的護航下，全台人民辛苦的納稅錢也慘遭算計和巧取豪奪。

就以前瞻計畫為例，其不但誇大不實，從編列到執行，也一路掉漆，而毫無紀律與效率可言。其8800億元的經費更是「十大建設」的3.6倍。只是，相較於十大建設之奠定台灣經濟基礎，前瞻計畫雖已執行6年多，綠官們也大言不慚的誇其成效，但民眾眼裡看到的卻是，前瞻計畫從預算編列到執行，竟是錢坑連連、績效低落；也驗證了綠色政權下的「前瞻基礎建設」既不前瞻、也沒有基礎，更是無法完善建設的「撒幣怪獸」！

究竟國家層級的戰略規畫在哪裡？實在看不到、也不知道。如今，民眾感受到的是，前瞻特別預算就是中央政府大開支票，卻由地方政府出錢買單的四不像！綠色執政既不專業、也不用心，只知用數據糊弄全民。

2024，只能仰仗全民一起來，用手中的選票，共同拆解綠色政權的違法亂政和威脅世代生存的未爆彈！（作者為立法委員、律師）

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