7月底國史館為紀念李登輝百年誕辰，發表了「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」乙書兩冊。其中，國民黨前國大黨團書記長蔡志弘透露，儘管1995和1996年台海爆發飛彈危機，李總統曾指示他和時任國大副議長謝隆盛，籌組「國大和平訪問團」前往大陸，就如何結束敵對狀態與對岸交換意見。其後，由於當時主管對台事務的國台辦主任王兆國，沒有對訪團乙事有所回應，而失去了兩岸當局溝通交流的機會。

回顧1996年爆發的「飛彈危機」，係因美國國會參眾兩院決議，及在柯林頓政府同意下，允許李登輝總統以私人行程名義，於1995年6月7日至12日訪問美國，並在母校康乃爾大學發表公開演說。這是史上首位進入美國的中華民國時任國家元首，因此引發北京當局強烈不滿；次年，中共為阻止李登輝在1996年的總統大選中連任，於是進行以武力威懾台灣的飛彈試射軍演，引發舉世關注。

根據上述蔡志弘的說法，顯示李登輝在知道自己「闖禍」之後，乃立刻想到採取「補破網」的措施。其實李為使兩岸結束敵對狀態，早在1995年1月時任中共總書記江澤民發表「江八點」講話後，即於同年4月8日在「國統會」上發表回應江的談話，「六項重點」內容中甚至包括了「在海峽兩岸分裂分治的現實上追求中國統一」。其後李於1996年就職演說中也強調「兩岸應結束敵對狀態」。

自蔡總統於2016年執政以來，在「親美抗中」政策下，不惜以龐大特別預算、寅吃卯糧的從美國購入許多都是過時的武器，邀請裴洛西眾議長訪台，鼓勵台積電前往美國投資設廠，進口美國萊豬等等討好美國的舉措。多年來雖然取悅了華府，得到美國的歡心，但卻將兩岸關係搞得一敗塗地，而且是每況愈下。「兵凶戰危」已經成為最佳寫照，過去的榮景已不復存在。

主管大陸事務與兩岸交流的陸委會及海基會，在馬英九政府時期真正的發揮了應有的功能，現在卻變成了「瞎子的眼睛，聾子的耳朵」。有人嘲諷當前的海基會工作只剩「文書驗證」，而陸委會則只剩下「罵大陸」。更有人形容這兩個單位的官員是「尸位素餐」，龐大的人員編制，卻是一群坐領乾薪的人。其實筆者倒是同情這些官員，他們就好像是失業的人，而失業者最痛苦的事就是「每天一睜開雙眼，就開始在工作了！」

當年李總統確實有意願去嘗試促進兩岸交流，改善雙邊關係，進而降低大陸敵意的構想與作法。對比當前民進黨執政下的兩岸關係及台海局勢，顯然蔡總統的胸襟與智慧遠不及李總統。不過蔡英文的任期即將結束，要她調整大陸政策絕無可能。她很可能會像是回應李遠哲批評她的能源政策錯誤不斷之後，提出類似「2024年後不是我的事」說法。

針對日前大陸北京等地區發生極為嚴重的水災，造成生命與財產巨大損失；欣見蔡總統透過總統府發言人林聿禪轉達了她的關心與慰問，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。蔡總統甚至在推特用「簡體字」發文。不過，如果蔡能夠親自發表公開談話，甚至透過紅十字會提出捐款與賑災物資，則更能展現其胸襟與智慧，也能趁此機會遞出橄欖枝，創造兩岸溝通、交流與和平的契機。（作者為大學英文講師）

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