總統蔡英文小病初癒，來到新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜，致詞時強調自己沒有債留子孫，反而是前總統馬英九還有前前任總統8年執政留下來的債務，增加1兆4000億到1兆7000億。嚇死，把前兩任總統都拖下水。

國家合理舉債並非壞事，近6兆國債是歷任總統積累而成，也不是某一任總統的責任，但是前任借錢，後任還錢，這是天經地義，不能老想著舉債而不思還債，這是政府財政紀律的硬道理。前中國國務院副總理劉鶴有一段針對財政紀律的話最為傳神，「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的」。

小英主政7年多，前瞻基礎建設計畫8400億元、防疫紓困振興特別預算8400億元、軍購特別預算2373億元，分年分期編列，未來還要填補勞保財務黑洞、健保、台電、中油嚴重虧損，上兆的經費如果不是舉債，錢從哪裡來？侯友宜說這不僅是債留子孫，而且是債留曾孫，財政紀律的邏輯沒錯，後任者總得有人要慢慢還。

上個月的國債是6兆638億元，現在則是5兆9938億元，小英政府最近還了700億元的國債，所以有了底氣把前兩任總統拉出來墊背。舉債不是壞事，但必須看用途，看是不是浮濫，馬辦說當時遭逢金融海嘯、莫拉克風災，和小英政府碰上新冠肺炎疫情編列特別預算是一樣的應變應急措施。前總統李登輝於1992年採購150架F16戰機以及60架幻象2000戰機，編列特別預算3000億元，橫跨1993至2001年9個會計年度，難道會有人罵債留子孫嗎？

小英現在面對在野黨質疑「錢沾」計畫浮濫，前鎮漁港整建經費從3000萬暴增270倍81億元的合理性，草率丟出國債煙幕彈混淆視聽，政府歲出歲入有盈餘拿來還債是天經地義，台灣經濟好、政府有盈餘，不是馬英九時代簽訂ECFA打下的基礎嗎？不是軍公教配合年金改革，每年省下大把銀子的貢獻嗎？怎麼可以又亂花錢、又不還債？債留曾孫！

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