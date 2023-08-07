前衛福部長陳時中在一場出席賴清德助選會中表示，在野黨無視台灣在疫情期間經濟成長的成績，倒果為因、譁眾取寵，不斷汙衊執政黨的建設，以為這樣就能取得政權，大家千萬不要讓這樣的「災難」發生。

同一個場合還有前總統府祕書長陳唐山、前民進黨主席卓榮泰以及台灣國家聯盟總召吳樹民等人，也都現場發言助陣，不過在PTT鄉民的反應當中，唯有陳時中被罵到臭頭，批評的聲浪排山倒海而來，原本大家似乎忘掉的人，怎麼自己送上門來當成箭靶？

鄉民一路痛批陳時中：「你克拉克就是災難！」、「少子化、低薪、還有你這種無能的官員，都快滅國了，民進黨執政還不夠災難？」、「還有什麼比沒疫苗可打，絕望而死更恐懼？」、「沒口罩、沒PCR、沒快篩、沒疫苗^高端好棒棒」、「克拉克快出任lie神的副手，贏定了」、「滾去摟人妻啦！」……

沒想到當初被拱上神壇的一顆閃耀巨星墜落的速度和幅度如此之鉅，其實，這就是民眾對民進黨的仇恨值終於找到一個發洩口，去年九合一民進黨大輸，陳時中可以說是主要禍首，民進黨不自覺，還拉他出來幫賴清德競選，不知蔡大小姐真正的意圖是愛他還是害他？

成也蕭何、敗也蕭何，陳時中真沒想到會有今天。

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