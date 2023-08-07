台灣學術界的學倫問題，似乎有越演越烈的趨勢，繼蔣絜安之後，民進黨又發生潘孟安的疑似「抄襲」事件。從已被揭露的學倫事件來看，民進黨的政治人物所占獨多，且不乏鼎鼎有名的要員，這當然不免令人懷疑民進黨的的誠信問題，但是，眾所周知，事實上這是朝野各黨都沆瀣一氣，以學術作為政治晉身之階的普遍現象，所爆發出來的，不過是冰山之一角而已。如果詳加檢閱，恐怕會牽連出一大掛在劫難逃的「學倫犯」。

「學倫犯」之所以敢於如此猖獗，原因非常簡單，因為東窗事發之後，最多不過被「撤銷學位」，而只要發表幾句不痛不癢的聲明，就可以雲淡風輕，彷彿沒有發生過任何事一樣，仍然生龍活虎、長袖善舞地在政壇上呼風喚雨，從來不必負任何的刑責，甚至還能像鄭文燦一樣，堂堂高升為行政院副院長。在部分政治人物眼中，學術簡直不過就是一場兒戲、一件國王的新衣，遊戲輸了，還是可以再玩；渾身赤裸的醜態雖然畢露，可國王還是國王，又誰能奈何得了他們？

台灣人特別重視學歷，既可以驕其鄉里，又得以夤緣求官，故此人人趨之若鶩，如飛蛾撲火般搶食，渾然不知自己的能力與分際，當然是非常可悲的，但是，如果不是學術界把關不嚴，將學術名器賤賣於政治，政學勾結，互蒙其利，情況也不至於如此嚴重。事實上，正是因為學界的墮落，才導致學術詐騙的氾濫，大學黌宮竟成了培養詐騙犯的溫床，這才是最可悲的。

台灣大學教師的薪資過低，是無可否認的，故大學教師為了彌補經濟上的缺口，不得不屈從於政治之下，冀盼能從政治人物身上分潤到一些利益，故藉招收學生以廣結人脈，從而爭取到經費補助，甚至由學而仕的「官學勾結」現象，其實是非常普遍的，只是風骨早已澌滅殆盡的學界，都噤聲默許，持續縱容而已。

中國古代官吏，貪汙橫行，其中的原因之一，就是在職官員薪俸過低，甚至連日常生活都很難維持；因此雍正皇帝特別設置了「養廉銀」的制度，提高各級官員的薪俸，儘管猶未能夠弊絕風清，但是卻也頗具成效。從制度面來說，如何使苦學多年，好不容易取得大學教職的學者，能無後顧之憂，黽勉從事於研究教學、培育人才的工作，無疑是必須重加考量的。

「養廉銀」的設置，是有配套措施的，一旦薪俸提高，而竟仍然發生貪瀆之事，其懲罰是非常嚴重，甚至會家破人亡的。台灣目前大學教師薪資既低，指導研究生往往就成了「外快」的來源。此一「外快」，並不是從指導學生的費用而來的，因為連指導費都微薄到可憐的地步，而是著眼於其「投資報酬率」。廣收學生，尤其是在政界表現亮眼的學生，未來可能獲得的揖注，當然是可想而知的。因此，護航者有之，包庇者有之，生源越廣，財源也就越多，「陳明通式」的「學位販售店」、「論文工廠」，就是由此而導生的。

對這群教師而言，這是一樁「穩賺不賠」的生意，既可以廣結善緣、得道多助，又可以堂堂樹立起「名師」的聲望，財源、地位，節節攀升，有多少人能承受得起這樣的誘惑？而最關鍵的是，即便後來被人糾舉、東窗事敗，社會輿論也都集矢於學生，而對「共犯結構」的教師，無法作任何的懲處。指導教授、口考委員，依舊可以悠哉遊哉，當沒事人一樣。君不見多數學倫事件爆發，別說口考委員無人追究，就是指導教授，也鮮少如陳明通般被千夫所指？但千夫所指又能如何？還不是能樂得爽領豐厚的退休金？殊不知在此「共犯結構」中，他們才是真正的「主犯」。

在指導教授的護航包庇下，他們當然不可能對研究論文作嚴格的要求與考核，以他們的專業知識來說，學生論文是否「抄襲」而成，甚或是請「槍手」代筆，豈有可能是不心知肚明的？這是稍有指導、口考過的學者，如果真的詳細閱讀過論文，都是一清二楚的。

但是，基於自身利益的考量，他們不得不睜一隻眼、閉一隻眼，反正只要推薦與自己交好的口考委員，幾乎是沒有不過關的，其論文的品質，當然是不堪聞問的了。

教授是實際掌握「學術倫理」分際的關鍵，因此，若欲使弊絕風清、重建學倫，提升論文的品質，維護學術的尊嚴，正本清源之道，就在於對教授作更嚴格的要求，學術歸於學術，不賣放於人情、不屈劫於威勢、不受誘於財賄，秉持著學術良心，加強把關，學術之門可以廣開，但不容輕率取得學位，使僥倖者不敢冒進，才能真正杜絕歪風。

當然，提高教授薪資（包含指導費、口試費），使其足以「養廉」，當是配套措施。一旦薪資豐裕，而仍有類似醜聞發生，在證據確鑿之下，依其情節的輕重，施以從褫奪教職、剋減退休俸、降級敘用，到罰俸減薪，各有等差，就必須有明定的法律規範，一切依法行事。（作者為大學教授、台灣新故鄉智庫協會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※