（合成圖／資料照）

民國113年大事，莫過在下架執政黨，還台灣一片人民期盼許久正義、清廉、純真，而下架民進黨，又莫過成功的籌組在野大聯盟。但看今日天下在野，各行其是，見時機大好，即互不相讓，如此而行，各懷鬼胎，必定葬送自己，拱手讓出此一天賜良機，大聯盟是勢在必行，但又遙遙無期。

據媒體報導，6日舉辦的四周年民眾黨慶，柯文哲把民意、專業、價值作為施政準則帶進總統府，希望大家能夠一起拋開藍綠，完成政黨輪替。

這是什麼新鮮事嗎？老調重談而已。拋開顏色，哪一任總統候選人不是如此，最重要的是一個個拿出如何達到民意、專業、而且有價值，不是只拋開藍綠包括白，誠意地與在野聯盟，攤在陽光下給大家聞香認證。

據報導，柯文哲喊出拋開藍綠完成政黨輪綠，對於在野陣營整合已有了最終態度，民眾黨的底線是「3不1沒有」，分別為不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓及一沒有柯擔任副手的選項。

這樣的三不一沒有，讓人看到不禁啞然失笑，先不排斥合作，但是又不主動接觸，伸出橄欖枝，接著又強調不政治分贓，言下之意，其他在野黨聯盟就是在分贓，這種沒拉手前先打人悶棍，是有誠意要聯盟其他在野黨嗎？

更不誠意的是我柯文哲，在野聯盟協調中，先開出「沒有擔任副手的選項條件」，此種的所謂不排斥合作，其實不就是要在野聯盟的朋友舉手投降，如何能完成在野聯盟呢？在野聯盟如果完成不了，柯文哲也必然是在這一次選舉中注定鎩羽而歸。

現在已經有人提出，如果柯文哲、侯友宜、郭台銘不成立在野聯盟，就都不投3個人，來一次由下往上，壓迫3人非進行聯盟談判不可，如果壓迫不成，照此演變，柯文哲的「三不一沒有」，只是一個讓腐敗民進黨繼續執政可期的推進火藥包，所謂民眾黨最終態度，等於關閉了在野聯盟協商的大門，這是智慧之舉措嗎？

如果柯文哲誠心誠意為下架貪腐民進黨，非個人私利，就應領導在野各黨派，抱以「直心是道場，無虛假故」，放下個人及政黨私利，全力組成在野聯盟，更不要設下柯文哲「沒有當副手的選項」的前提條件。 （作者為作家）

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