本文一開始，先講結論：侯友宜當務之急，是展現出「正規軍」的氣勢，針對民進黨八年施政缺失提出具體可矯正問題之政見，並輔以簡單口號加以宣傳，與只會嘴砲的柯文哲路線徹底區隔。

過去幾個月，侯友宜的選情一直糾結在「國民黨是否團結」的話題上，爭執不休，而總統與立委選舉合併的機制，又讓這個問題顯得更嚴重。

眼下侯友宜的民調大概都在20％出頭，但反民進黨勢力加起來過5成，許多立委候選人基於利益考量，選擇與柯和郭保持曖昧的態度，認為反正國民黨的票不會跑，重心放在爭取柯侯票的支持。從而在某些發言上讓人無言以對。

這樣的局勢，自然讓無數挺侯的支持者（含筆者在內）五味雜陳在心頭，但這個黨一直以來黨性就如此，筆者從2015年開始認真關心政治，早見怪不怪。生氣不如爭氣，現在反對勢力不只國民黨一家，許多中間選民與藍營支持者更有「『非國民黨』更高尚」的奇特偏好，侯友宜團隊除了用黨與輿論的力量讓黨團結，至少一樣重要的是「與柯做出差異化」。

大黨要有大黨的氣勢，正規軍能給選民的，應該要比柯文哲多得多，不只情緒的宣洩，而是一個美好國家的新藍圖。

看看過去幾個月柯文哲在幹什麼？他最為人熟知的，是那場最貴票8800，（只有價格）媲美BLACKPINK的荒謬演唱會，以及整天嘴砲與民進黨鬥嘴的盛況，這些讓他搶足了版面，但試問除了版面，他得到了什麼？民調逐漸被侯友宜拉近，就是他「只會嘴砲」、「只有嘴砲」的報應。

罵民進黨很重要，展現戰力也很重要，但這幾年靠著在野眾多意見領袖的努力，賴清德已經被打到只剩4成基本盤了，請問還要怎麼打？有可能打更低嗎？非常困難。

這樣說是要放棄打民進黨嗎？不！當然要打！但在野選票要凝聚，選民要的遠只有比現在的打法多更多！你討厭民進黨，那請問如何撥亂反正，你有什麼具體政策嗎？

比方農業部長陳吉仲仇恨值超高，但在野黨（含柯文哲在內）除了批他酸他外，還是只有批他酸他，請問有提什麼具針對性，既能戳中陳吉仲過去施政缺失，又能看到臺灣農業發展未來的具體政見？

而這，就是國民黨「正規軍」的機會，大家都知道「純政見」沒人看，大眾注意到的都是嘴砲新聞，但在野黨不能只屈從這個情勢，若是一路到明年一月，在野黨給人的印象只是罵罵罵，那無論整合與否，許多中間選民是不會有太大投票慾望的。

或者更深刻的說，中間選民要的不只是檢討民進黨八年施政，更關心的是在野黨能給臺灣什麼「應許之地」？民進黨八年執政若真這麼失敗，若給你國民黨或民眾黨或郭台銘八年，臺灣又會是怎麼樣？

親愛的各種在野黨角逐者，如果拿這問題塞你面前，你能幾句話回答得出有新意的論述嗎？

戳中民進黨痛處，又能帶給民眾希望，且內政、外交、兩岸、國防都有顧到的多元政見，絕對是在野黨的希望，特別是國民黨作為泱泱大黨，若能在這方面表現大幅勝過民眾黨這個「一人政黨」，何愁選情沒有希望？

願大家共勉之，一天當兩天用，昂首闊步往前行。（作者為網路媒體工作者）

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