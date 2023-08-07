2024年的中華民國總統大選將是決定台灣未來的關鍵事件，然而，迄今選情仍然混沌不清。雖然，國民黨已經正式提名候友宜為候選人，但是由於郭台銘的參選意圖仍然甚囂塵上，藍營整合乏力，更別談整合「下架民進黨」的勢力。

對於一個長期生活在美國的我，從不同的視角看，我相信柯文哲可能是最後的勝利者。為什麼？首先必須清晰瞭解台灣所面臨的根本問題。其次，為什麼他比其他的候選人更有優勢？然而，台灣的和平發展取決於他及島內人民是否能夠拋棄用西方文明的價值觀來看兩岸問題。

台灣面臨的根本問題

兩方面的問題：首先是島內的生產和分配問題，其次是外部挑戰，也就是如何處理好對美國及大陸的關係。

台灣人民必須誠實的問自己：過去卅年台灣是變好了？還是變壞了？個人生活條件是進步了？還是退步了？社會是更開放，更公平了？還是更兩極分化了？今天的三級貧戶還能不能複製當年陳水扁的成功軌跡？對未來的遠景是充滿希望的，還是悲觀的？如果，大多數人民的回答是正面的，今天掌握執政優勢的賴清德就不會僅獲得35%左右的支持度！如果是否定的，就要深刻反思過去卅年錯誤的根本原因。

過去卅年台灣全面的擁抱美國的價值觀及美式民主，今天台灣的許多問題的根源來自美國的樣板。事實上，國民黨和美國共和黨有類似之處，民進黨的理念和作風又和美國民主黨相近，而柯文哲所代表的第三勢力又和代表美國改革力量的小甘迺迪幾分相似。

8月3日，我受邀參加小甘迺迪在洛杉磯競選總部的成立大會。他用美國南部邊境非法移民湧入的危機，談美國衰落的根本原因。非法移民的大量湧入，傷害了美國利益、美國人民利益，也傷害了非法移民者的利益。最大的受益者是從事偷渡人口和毒品走私的犯罪集團。

然而，擁有世界上最強大軍事和國安力量的美國，居然不能保護自己的邊境，不能完成一個主權國家的基本要求。這就反映出美式民主的根本失敗，原因是政治人物為了某些特定集團的利益和自己的個人利益，長期欺騙人民。所以他號召美國人民不要再被欺騙了。這難道不是台灣今天的根本問題嗎？

兩岸問題的根本矛盾是：絕大多數台灣人希望和平，希望保持現狀，希望和平分裂；而中國大陸希望和平走向統一，不可能允許現狀無限的拖延下去。不化解這個矛盾，台灣不可能有長期穩定的環境，那也就沒有發展的基礎。

台灣沒有能力主導自己的外部安全環境，決定因素是中國和美國。美國希望利用台灣作為延緩中國崛起的棋子，所以不斷地加大增強對台灣防禦能力的支援，但是絕對避免與中國發生毀滅性的軍事衝突。最主要的目的是買時間來重建美國。對大陸而言，現階段不能與美國及其領導下的西方集團脫鉤，也希望買時間，不僅加強軍事實力，更重要的是加強保護關鍵的金融、外貿、科技領域，減低受制於人的危險。

一個例子就是86%的中國對外貿易是透過SWIFT用美元結算的，如果全面衝突，將立即受到制裁。所以，今後幾年將是充滿衝突的不穩定的和平。然而，過去六年的中美博弈歷史清晰的告訴我們，在美國的嚴厲遏制下，中國卻是越變越強，所以最終美國和中國必將不得不尊重彼此的核心利益，而求得新的相處之道。最近，拜登政府官員連續不斷的到中國訪問就反映出這個現實。

台灣絕大多數的人歡迎美國的加大保護，但是這個保護是不穩定的，是取決於中美博弈和妥協的結果。下一任台灣領導人的最重要任務就是如何在未來的4年內在兩岸問題上走出民進黨所塑造的災難性困局，在美國的理解下，與大陸協商、對話，創造出一個穩定的環境。

柯文哲的獨特優勢與不足

為了更直觀的了解柯文哲的思想、成就和主張我觀看了他的許多視頻。他的最大優點是：理性、務實和科學態度，這是台灣政界久違的清新。此外，他希望重建台灣人民對政治的信心，希望帶領台灣人民走向有希望的未來。他的講話平實、邏輯，不好高騖遠，強調盡力而為，他不講官話、套話、大話。這方面他比其他的候選人更能打動人心。

柯文哲在台北市擔任市長期間，展現了敢於創新的成功政策，例如推動城市更新、推廣自行車道、改善交通等。他任市長時能接納不同政黨的人士合作，並嘗試跨越政黨界線來解決問題，一個著名的例子就是他任用韓國瑜，奠定了韓流的基礎。他這種合作的態度可能會使他在選民中更具吸引力。

他令我印象深刻的是在美國人面前敢挺起腰桿講實話，在訪美時，美國官員講美國幚助中國融入國際社會，而中國卻反而威脅到美國，因此美國採取了遏制對抗的措施，柯文哲說：如果我們都對普世價值有信心的話，就不應該害怕，要敞開交流，促進中國的改變。

在兩岸關係方面，他主張透過交流解決問題，而他在市長任內，排除干擾繼續台北-上海的雙城論譠，反映了積極的態度。作為一個228事件的受害者家屬，綠營人士很難扣他 「賣台」 的帽子。

然而，在兩岸問題上柯文哲也有他的不足之處。訪美時，他應邀到John Hopkins大學演講，回答大陸留學生他對「九二共識」的態度時，他很聰明的反問「妳知道什麼是九二共識」，提問者無法回答，柯文哲就說大陸沒有講清楚什麼是「九二共識」。他雖然技巧的轉移了問題的焦點，但是，他的回答，就像台灣大多數政治人物，是違背歷史的事實的。 九二共識就是：「海峽兩岸均堅持同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。九二共識說白了就是大陸和台灣都認同中國主權沒有分裂，但是承認有兩個分裂的政治實體，雙方要努力謀求國家統一。「九二共識」在台灣被妖魔化了，但是如果不接受這個「一中」內涵，就不可能有穩定的和平。

關於「台灣人到底是不是中國人」，柯文哲的態度是：「從文化和經濟角度來考慮，台灣人是中國人，但是從政治角度看這是一個偽命題，畢竟兩岸政治制度，政治理念，民主價值都存在著明顯區別。」這代表台灣許多人的根本問題，用美式的價值觀來否定一切不同的制度。台灣人常常驕傲的說：做不好，我們可以換人換黨做做看。然而，如果換來換去，都沒有解決了人民的根本訴求，這樣的制度就有根本的問題！我們應該客觀的認識到大陸制度的優點，互相學習！

總的來說，民進黨的根本理念是不可能帶來和平、繁榮的。而候友宜缺乏前瞻和有深度的論述，如何能在大變動的時代領導台灣人民度過危機？郭台銘是成功的企業家，但是他的名言：「我賞飯給大陸人吃」顯示他不適合處理兩岸問題。所以，柯文哲是台灣人民的最好選擇。

（作者為中美論譠社社長）

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