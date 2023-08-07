大陸創作歌手刀郎的新歌〈羅剎海市〉，最近火爆全網，風靡華人世界，據稱至今播放量已近百億，各種解析、議論的視頻、文章不計其數，堪稱前無古人、後也難有來者的「現象級」神作。從7月19日刀郎發出他的新曲〈羅剎海市〉迄今20天，該作有多紅、為什麼紅、到底影射反諷的對象是什麼？在一片讚頌稱道聲中，應該也到了一個值得反思的階段了。

〈羅剎海市〉的寓意可用「以醜為美、黑白顛倒」8個字概括，其出處典故、歌詞文義，有關的評論很多，在此不再贅述。先說其有多紅。以我在網上的統計歸整，被批判影響的從中國的流行音樂界、政治、經濟、社會、文化各層面，到國際政治，甚至連佛理都被扯進去，幾乎無所不包（如「又鳥」指的是美國國鳥白頭鷹、「馬戶」是美國民主黨的吉祥物驢子等）。

在漫天席地的各種評述中，當然不乏學有專精的真知灼見，可也不必諱言有頗多是為蹭流量、過度解讀，或者主動對號入座、牽強附會，而根據原曲與作者這麼驚人龐大的各種「再創作」，絕對可以衍伸出一門「刀郎學」，有些甚至比原作寓意更精彩。

其實刀郎至今「讓子彈飛」未作回應，這既是智慧，也是無奈之舉，因為他又如何能令這麼多刀迷失望呢？只是苦了刀郎至此「封神」之後，下一張專輯他將如何升級呢？

再說此歌為什麼紅。因為此歌的內涵既反諷了人性矛盾的共通性，也具備了穿透人心的特殊性，前者是古已有之、於今尤烈，更是中外皆然；所以幾乎在任何國家、社會、層面，都可以找到套用的現象與例子，讓人心有戚戚焉。

而刀郎在10年前就曾爆紅過，又曾被大陸流行樂界大腕打壓過，屬於「哥雖已退出江湖，但江湖依然有哥的傳說」，因此他一復出推出新曲，立刻就被網民傳為復仇爽作；引發關注渲染後，各種懂音樂、文化、媒體的專業人士發現此歌的確大有名堂，跟著加入，在外行看熱鬧、內行看門道的相互哄抬下，終於形成大爆發風潮。

至於這歌好聽嗎？似乎已不是重點。如果聽過刀郎當年的〈2002的那一場雪〉、〈衝動的懲罰〉、〈西海情歌〉、〈披著羊皮的狼〉等情歌，普羅大眾應該會覺得現在的〈羅剎海市〉雖然內涵提高了兩個檔次，但絕對沒有以前那麼順耳好唱。可現在有了那麼深入的解說和傳誦，加上刀狼魔性般的嘶吼唱腔，儘管乍聽不好聽，一聽再聽就覺得越聽越好聽，這就是網路傳播的魔力。

〈羅剎海市〉現在已被提升到政治批判的層面，被視為是對大陸政經社會苦悶與壓抑的宣洩，但大陸官媒至今不僅很識相地未予封禁，還曾正面肯定此歌的教化意義，未來如何演變，頗值玩味。在台灣這歌其實沒那麼紅，這當然是在多年「去中化」的影響下，此歌的寓意、風格已無法打動台灣人心。

但台灣的「又鳥馬戶」可一點都不少，廟堂之上，政治人物說一套做一套的雙標嘴臉；滿嘴民主自由，實則封媒體、打壓言論自由；口說為國為民，實則貪腐濫權；假學歷、假論文，小三劈腿、性騷犯屢見不鮮；說抓假訊息，實則政府不斷說謊，自己才是製造假訊息的源頭…哈哈鏡裡看〈羅剎海市〉，能不哭著笑醒？