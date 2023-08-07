國民黨總統參選人侯友宜訪日展現「台海安定、台灣安全、日本安心」的決心，讓各界看到侯務實穩健的人格特質。回台後侯積極開拓年輕人與中南部選票，加上與參選立委的小雞緊密聯繫，種種跡象顯示，侯的選情漸漸倒吃甘蔗。

侯友宜由警從政，最常被綠營批評的就是欠缺國防、外交和兩岸事務的處理能力，沒想到侯的沉穩性格在訪日時凸顯「風險降低者」的角色，讓日本政要與媒體眼睛為之一亮，也化解了外界疑慮。

最近侯勤走基層且積極參與青年論壇，對年輕人最關注的居住正義等議題，樸實無華地陳述治國理念，年輕人對侯的認識，也從「侯侯GPT」慢慢轉為誠懇實在的總統參選人。

在侯友宜慢慢扭轉刻板印象的同時，民進黨總統參選人賴清德既撇不清「疑賴論」，又忙於甩脫蔡英文的執政包袱，包括缺電危機硬拗成只缺綠電，舉債綁樁亂撒錢，全黨動員舉行「信賴台灣．溫暖好政」說明會，為執政不力擦脂抹粉，避免影響基本盤選票。

同一時間，民眾黨總統參選人柯文哲仍陷「仇女」風暴，加上頻失言，指南部生活太慘，年輕人對他的好感度逐漸降低中；至於類參選動作頻頻的鴻海創辦人郭台銘，已有挺郭派議長挑明說他獨立參選就不可能再陪玩，顯見郭的獨腳戲快唱不下去了。

隨著新北幼兒園餵藥案真相大白，侯已扭轉崩壞的「侯侯做代誌」人設，一度陷入集體焦慮的國民黨小雞，也透過與侯便當會深化溝通，建立彼此拉抬的信賴感，小雞們也準備掛上合照看板，一旦侯民調回溫，竄升至第二直逼賴清德，就是在野陣營整合的契機了！