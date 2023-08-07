蔡英文總統上周六到宮廟參香，把自己7年任內中央政府的財政狀況拿來和前朝相比，一句「沒有債留子孫」，讓藍綠陣營連日來吵成一團，總統府更強調「數字會說話」。數字確實會說話，問題是，說話的人是以什麼心態來選擇和解讀數字。

審計部日前公布最新報告，截至去年為止，前瞻軌道建設50個分支計畫中，完成的僅6項，對比國發會宣稱「96.95%執行率」，兩者認知落差極大，不僅引發各界譁然，也讓蔡政府大內宣數據備受質疑。

為此，蔡英文上周六到板橋接雲寺參拜時，特地把前瞻計畫誇了一番，強調這是要讓城鄉建設可以做得更好，帶動區域均衡發展；還說自己拚建設、拚福利，但沒有債留子孫，更指扁、馬執政分別增加1兆4923億和1兆7344億的長期債務，而她執政7年多來，加上各項特別預算，只增加4350億債務。

這樣的說法，隨即遭到藍營打臉，馬英九基金會執行長蕭旭岑反酸蔡政府，執政6年光是透過特別預算就舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元。

但財政部馬上跳出來說話，強調這種算法是拿今年度長期債務的預算數，扣除2016年決算數得出來的結果。如果以截至今年7月底為止的長期債務來看，蔡任期內總預算併計特別預算的債務只增加4350億元。總統府據此反擊藍營，強調「數字會說話」，要政治人物不要操弄政治語言，以錯誤言論抹黑國家發展。但究竟是誰在操弄政治語言？

事實上，藍營和財政部拿出來的數字都沒有錯，不同的是，選擇了哪項數字去解讀。蔡政府執政7年確實編列13項特別預算，總金額高達2兆4966億元，至今留有1.2兆元至1.5兆元的債務餘額。

不過這些特別預算多數用舉債的方式分年編列，以「海空戰力提升計畫」採購特別預算為例，執行年度到2026年，預算執行還一再延宕；前瞻預算第四期還有疫後強化經濟特別預算，則是從今年才開始執行，這些錢未來已確定會花出去，卻無法反應在當前的債務餘額中。

審計部對此提出警告，今年度政府收支若包含總預算及特別預算，預計會短絀6190億元，原因就是政府長年以制定特別條例方式編列特別預算，卻未籌編歲入財源，多仰賴舉借債務支應。

主計總處更推估，在總預算與特別預算歲入歲出併計後，直到2029年為止，政府財政都將呈現差短，要到2030年度才可能有賸餘，融資調度壓力將大幅增加。

蔡政府上任7年，把未來幾年可以舉債的額度都用掉了，無論2024年誰當選總統，面對的都是收支差短的財政狀況，這難道還不是「債留子孫」嗎？