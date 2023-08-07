賴清德副總統8月15日出訪行程公布，美方依慣例同意在紐約、舊金山過境，綠營「拜訪華府郊區阿靈頓AIT總部」的期待落空。拜登政府不給賴清德「外交突破」的機會，固然是對2024選舉不選邊的再表態，也是對不支持台獨、與台灣保持非官方關係承諾的再確認。

兩岸不是國與國關係

諷刺的是，當國民黨總統參選人侯友宜提出回到「不統、不獨、不武」兩岸路線後，居然有人質疑這套論述與蔡政府有何區別。兩者顯然是天壤之別，侯友宜主張「三不」是將兩岸關係重新校準到「不統不獨」的現狀，才會有「不武」的和平狀態，民進黨7年多的作為及賴清德「務實台獨」的立場，已經迫使美方不斷宣示「不支持台獨」立場。

賴清德為2024勝選提出「和平保台」，並長篇投書外媒闡釋主張。若僅從字面上理解「和平保台」，相信台灣多數民眾都會認同，但賴清德的重點並非前兩個字「和平」，而是後兩個字「保台」。簡言之，賴清德的政策是加強台灣國防與備戰、爭取西方國家聯合保衛台灣，才能維持民進黨認知的「兩岸和平現狀」。

這是賴清德、民進黨的話術，也是蔡政府過去7年多來的策略：將自己標榜為「兩岸和平守護者」，宣稱繼承2008至2016年馬政府時期兩岸和平現狀，沒有接受一中原則，但大陸並未對台動武，兩岸交流也沒有完全中斷，台灣社會一切如常，兩岸保持和平穩定的隔海分治狀態。

在此邏輯下，破壞現狀的不是台灣，而是不放棄武力且加大台海軍事活動的北京，因此賴清德向國際社會主張：他會延續蔡政府路線，繼續守護兩岸和平、台灣和平，更需要團結台灣內部以及全球自由民主陣營對抗北京，這就是賴清德不久前投書美媒、大談「四支柱」，以及接下來訪美希望對外傳遞的核心訊息。

這個故事很動聽、看似無漏洞，卻是徹頭徹尾的認知作戰。事實上，自2016年5月蔡英文上台開始，兩岸關係就已經質變為「非和平現狀」，目前正在經歷著從「非和平現狀」到「戰前動員現狀」的過渡，起初民眾還未明顯感知，但隨著過去兩三年來台海情勢緊張升級，2022年美國眾院議長裴洛西訪台引發台海危機，及俄烏戰爭的活生生案例，「和戰選擇」才逐漸浮上檯面。

蔡政府宣稱繼承了馬政府時期的兩岸和平現狀，並不符合歷史事實。馬政府之所以能走出扁政府末期「入聯公投」觸碰大陸《反分裂法》紅線導致兩岸戰爭一觸即發的局面，是因為馬政府重申九二共識、兩岸不是國與國關係的基本立場，台海不但轉危為安，也為兩岸開創8年大交流、大合作的榮景。

兩岸是一家人關係

馬政府時期，在野的民進黨反對九二共識、阻礙兩岸合作，蔡英文2016年上台時未正面承認九二共識，但申明遵守中華民國憲政體制和《兩岸人民關係條例》，也就是表態不會推動法理台獨。換言之，蔡英文深知在短期內無力修正民進黨台獨黨綱、無法改變獨派立場的前提下，透過宣示中華民國憲政體制，建構了台灣「非獨」民意共識，才勉強維持兩岸冷和的局面。

遺憾的是，一方面是大陸與民進黨之間缺乏政治互信，另一方面兩岸關係捲入中美激烈鬥爭，讓蔡政府抱住這塊「浮木」倒向美國。原本兩岸可以在「非獨」共識之下探索互動新模式、爭取最廣泛民意基礎的進程，遭到國際情勢的干擾破壞。同樣，北京意在警告、反制美國的強硬軍事、外交動作，也刺激了台灣民眾反中、恐中情緒，造成兩岸民間關係降至冰點，直到今年初兩岸恢復交流才有所緩解。

美中關係漸漸回歸理性溝通、共管分歧的正軌，大陸反台獨、美國不支持台獨，蔡政府不尋求法理台獨，三者之間本具有政治交集，但還不足以改變2016年以來兩岸關係的非和平現狀。

希望2024選舉能夠成為重要轉捩點，讓兩岸依憲不是國與國關係、依文化是一家人關係的「非獨共識」，能夠制度化、持久化，讓兩岸重返真正的和平穩定。