日前三黨總統參選人參加「未來城市青年進行式」論壇，分別提出相關的青年政策，其中不約而同都提出了住宅政策，因為大家都認為居住正義是目前年輕人最在意的大選議題之一。因此，筆者在此進一步檢視三位參選人的政策，探討是否能真正達到說服年輕選民的目的。

在檢討相關政策之前，有兩個基本概念應先澄清：一是政府要做的是提供國人一個宜居的環境，而不是協助民眾或年輕人去購買房子。二是政府要協助的對象主要應該是弱勢的家庭或個人，但因年輕人初入職場的薪資較低，因此生活上面對的問題較大，包括租屋或購屋，因此政府政策針對年輕人並沒有錯，但也不該忘記真正需要協助的是所有弱勢的家庭。

民進黨總統參選人賴清德提出的住宅政策中有兩大重點，一是未來要提供25萬戶直接興建的社會住宅、25萬戶包租代管，最後還要提供50萬戶的租金補貼。如果這些政策都能實現的話，國內的租屋市場可能會被一網打盡。因為依據多方估計，台灣目前全國出租的市場最多也只有100萬戶左右。從市場規模來看，上述總數達到100萬戶的補貼政策，簡單的說，就是「畫大餅」。

過去7年多執政，蔡總統號稱要興建20萬戶的社會住宅，結果只完成2萬多戶，現在自稱加上正在或即將發包的共有12萬戶，及包租代管的有8萬戶，所以算是達標。但過去7年多連20萬戶都無法完成，現在卻說未來要提供100萬戶，有可能嗎？再說，台灣整體租屋市場可能都沒有100萬戶，這種大規模補貼政策誰會相信？問題是，遇到選舉就是有人敢亂開支票，選民就是好騙，不然你要怎樣？

另外，賴清德還要加碼把青年購屋貸款上限提高到1000萬，利率補貼再多1碼。問題是，政府政策的目的是協助提供適宜的居住環境，而不應該是協助購屋。如果政府努力協助年輕人購屋，包括高額的貸款與利息補貼，結果真的吸引大量年輕人進場購屋，這樣會不會進一步推升台灣的房價？造成更多高房價與高房租的問題？

賴清德提出的第三項政策是要全國房屋總歸戶，同時推動差別稅率（即囤房稅）2.0，這是目前已經在推的政策，也是比較正確的做法。只是囤房稅2.0目前只是行政院版本，還沒有在立法院審查，政府到底是玩真的還是假的，還有待觀察。

在民眾黨的柯文哲方面，他提出要大力蓋社會住宅，大力修改稅法，與大力補助等政策，其中包括以教育為主的社會住宅，比方說，台北市校舍改建等。他提出的政策大都還是以補貼為主，沒有特別之處。

至於國民黨的侯友宜，他的住宅政策主軸放在租金市場透明化，要讓房東租金收入分離課稅，讓房東有意願讓租屋透明，同時也提供租屋客「房租扣除額」，提高租屋意願。這是一個正確的方向，因為現在台灣申報有房租收入的房東約31萬戶，而申報房租支出扣除者只有2.7萬戶，也就是說，大約只有9%的租屋市場是公開的。

因為租屋市場不透明，造成許多弱勢租屋者的困擾，比方說，房客想申請租金補貼，但房東不願意配合申請，如果一定要申請的話，房東就會要求漲房租來彌補其租稅支出。所以，如何提高房東與房客的誘因，讓台灣租屋市場更透明，這是健全租屋市場非常重要的一環。

另外侯友宜也提出「囤房稅2.0」，相信這應該是國人的共識。未來就看下一任的總統當選人誰有魄力去真正落實此一政策。

其實若要讓囤房稅2.0達到抑制房屋投資的效果，一方面要落實在房屋全國總歸戶下，超過4戶以上的擁屋者要繳更高的稅率以外，更重要的是，各項的房屋稅基應該要以實際交易價格作為課稅基礎，如此才能大幅提高擁有多戶房屋者的持有稅，讓他們減少持有戶數，或是拿出來出租，增加出租住宅的數量，從而達到抑制高房價與高房租的目的。

總而言之，要解決高房價與高房租應該從問題本身著手，例如設法讓租屋市場透明化，或提高持有空屋者的成本等方式來解決；而不應一昧以大量撒錢或補貼的方式來吸引選民。過去7年多的經驗已經告訴我們，撒錢補貼反而讓房價與租金愈漲愈高，只會讓居住正義離國人愈來愈遠而已。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）