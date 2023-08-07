中度颱風卡努颱風尾的西南氣流給全台帶來驚人雨量，南投受創最為嚴重，部分山區出現超越2009年莫拉克風災的累積雨量、甚至造成比921大地震時還要更嚴重的土石流侵襲；因大雨沖垮產業道路，南投有3村8部落交通中斷、成為孤島，災情極為嚴峻。

對此，行政院長陳建仁在7日出席高雄「台灣碳權交易所」揭牌時，盛讚高雄市長陳其邁防災超前部署，「但有些縣就不是這樣。」儘管陳揆沒有明講「有些縣」是指哪裡，但從他提到台14線中斷，不得不派直升機救災及空投物資等，外界很容易就可以猜得到陳建仁說的是南投。

號稱「大仁哥」的陳建仁，自許組成的是「溫暖內閣」，不料面對任內第一次雨災考驗，溫暖形象就完全破功。陳建仁先強調，防災、救災要先準備14天的物資，言下之意，南投連這基本功都沒有做。但南投所面對的問題遠非陳建仁說的風涼話可堪比擬。部分山區的超大豪雨造成的土石流把民眾的房子、車子都沖走了，有沒有事先貯備物資本就不是重點，而是逃命要緊；南投縣長許淑華也直言，當然有準備14天的糧食和物資。陳建仁是不是罵錯重點了？

其次，閣揆力誇陳其邁防災好棒棒，更是讓南投甚至藍營執政縣市民眾吞了一肚子苦水。且先不論，多山的南投和高雄的地理環境差異很大，且南投的道路系統、公共運輸條件本來就不能跟身為6都之一的高雄市相比，一旦遇到大風豪雨，南投可能出現的災情經常更為嚴重。

此外，難道陳建仁不知道，近日輿論正在討論，蔡政府用於治水等基礎建設的前瞻預算獨厚綠營執政縣市，尤其陳其邁治理的高雄市，更是一枝獨秀，拿了1/4的前瞻預算，足足是南投縣的16倍；事實上，整個南投分到的前瞻預算比高雄一個前鎮漁港還少。如此巨大的差別待遇，真是讓南投人情何以堪？羨慕嫉妒恨都來不及了，不料，陳建仁居然還哪壺不開提哪壺，拿高雄的救災防災對比南投，這樣的行政院長簡直就是在南投人的傷口上灑鹽，實在是太沒良心了。

歷任行政院長，無論藍綠，從沒有在災情還在持續的時刻，就先責備地方救災不力；身為中央行政首長，就算對地方的反應和表現再怎麼不滿，也不會當下就責備、嘲諷，畢竟地方還在水深火熱中，很需要靠地方首長勞心勞力救災，怎麼能現在就忙不迭地去打擊南投執政團隊的士氣呢？

如果陳建仁因為南投縣不是民進黨執政，所以就是說不出一句好話、沒有辦法體恤地方首長的辛苦，那他至少可以閉嘴；就算非要讚美資源最豐沛的高雄市長的表現太優異，也不應在此時比較，因為在這一褒一貶中，反而讓人感受到中央執政的不公不義。

政壇向來有所謂的「救災政治學」，意思是政治人物在災難發生時忙著作秀，但這次陳建仁更誇張，創下「水災政治鬥爭學」，在災情還在持續時就直接批鬥地方政府。這樣的「溫暖內閣」未免太過冷血了！

（作者為資深媒體人）