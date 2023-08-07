和平與戰爭是這次2024大選的主軸。近來，台中市豐原出現一面由國民黨籍豐田里長劉瑞銓懸掛的醒目大型看板，內容寫著「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引起外界熱議。誰當總統都可以，但是不准有戰爭，這句話的訴求與邏輯，沒有問題嗎？

據肯塔基大學派特森外交與國際商業學院高級講師法利（Robert Farley）在《國家利益》（The National Interest）發表「2018年最有可能爆發第三次世界大戰的五個地方」一文指出，最可能爆發戰爭的地方，台灣就排名第二，僅次於北韓，其餘則為北約的南方同盟、烏克蘭以及波斯灣。

戰爭何其可怕！看看烏克蘭，因為選錯了國家領導人，讓整個烏克蘭幾乎成為了廢墟。可憐的烏克蘭人民，何只孫子？連兒子都保不住！但是，台灣民眾覺醒了嗎？連這位國民黨籍的里長，也陷入誰當中華民國總統都可以的邏輯謬誤。「票投民進黨，青年上戰場！」民進黨為了企圖延續政權而搞台獨，寧願犧牲年輕人寶貴的生命，將兵役延長為一年。試問：能讓「務實台獨工作者」的民進黨總統候選人賴清德選上總統嗎？

從國共內戰到民進黨執政，這將近一百年的兩岸敵對狀態裡，台灣民眾恐懼戰爭也厭煩了戰爭。現在，台獨就是戰爭！民進黨的政客「債留子孫」、「債留曾孫」自己吃銅吃鐵吃台灣人民夠夠；台獨金孫的兒子拿美國籍，卻要台灣老百姓的兒子、孫子上戰場，要打仗的時候，難道搞台獨的民進黨人不該鼓勵兒子、孫子都上戰場保衛台灣嗎？還是，別人的囝仔死不完？

試問與阿扁同為台南本命區的總統參選人賴清德：阿扁選總統時，可是將兒子陳致中從軍做伏地挺身強打文宣，難道您不把兒子、孫子叫回台灣做幾下仰臥起坐嗎？

負責任的政黨或政治人物應該極力避免或防止戰爭，而不是搞台獨或是讓兩岸持續敵對處於戰爭的風險之中！綜言之，台灣人民有免於戰爭恐懼的自由與權利，為了下一代甚至下兩代的未來，絕對不是選擇一位搞台獨要引戰的領導人，不准戰爭、要避免戰爭，不是誰當總統都可以。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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