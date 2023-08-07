國民黨總統參選人侯友宜陣營7日發布以「關公」為主題的競選影片，影片中侯強調關公「重然諾」的精神，除了藉關公精神來強化侯「鐵漢」的正義形象外，也可說是對8日將發表新書的郭台銘一記直球對決，提醒同為關公信徒的郭台銘應兌現自己「支持侯友宜」的承諾，也暗示泛藍選民郭台銘可能有誠信的問題。隨著郭台銘準備獨立參選的動作愈來愈大，侯郭兩人攤牌的時刻也進入了倒數計時階段。

相較綠白陣營的總統參選人早就定於一尊，藍軍仍陷於整合的難題。郭台銘遲遲不宣布獨立參選，但準備動作不斷，又是訪美，又要出書，除持續挖藍營地方樁腳外，更出現國民黨籍議長退黨和郭遙相呼應，外界猜測郭宣布獨立參選恐怕只是時間的問題而已。然而相對郭頻頻出招，國民黨中央卻只是眼睜睜地看著郭步步進逼而無因應動作，該斷不斷，若任郭繼續造勢下去，侯的民調要「超柯趕賴」幾乎不可能，如今侯競辦自己先出手，並且是針對郭最無正當性的「誠信」問題，應能更快地清理戰場。

在國民黨全代會後，侯友宜正式取得總統參選人的資格，但黨內仍有地方勢力表態挺郭與立委參選人「兩邊押寶」，趁著郭還沒正式宣布參選，且黨中央為了「在野大聯盟」而對郭態度曖昧時，也去蹭郭董的造勢活動，黨部雖有時祭出黨紀，但多顯得有氣無力，要防堵這樣「腳踏兩條船」的情況更顯得進退失據、左支右絀。

倘若黨中央與侯團隊能快速確立對郭攤牌的戰略立場，除了能壓縮地方勢力與立委小雞們選邊的決策時間、擠壓其兩邊遊走的空間外，也能嚴明黨紀，強化侯的權威，更能清晰地確立對郭攻防的戰略，不論是要「以戰逼和」或是要藉攻擊將郭邊緣化，皆可順勢推動，總比像現今讓人覺得國民黨根本沒牌可打要好得多。

眼前侯陣營必須加速整合藍軍，支持度才有超越民眾黨柯文哲的機會，只有維持「老二」的地位，在野大聯盟才更有機會形成，屆時要和柯談藍白合，侯也有籌碼來建構主場；若合作破局，只要是在藍綠對決格局中，就算棄保，泛藍選民棄的也不會是侯。雖然這其間仍可能有郭和柯整合的變數，但只要雙方在誰當正的關鍵點上僵持不下，「郭柯配」便遙遙無期。

正面對決郭台銘的誠信問題，國民黨的正當性與利基也頗明顯，畢竟郭台銘在國民黨類初選由侯友宜勝出的5月17日，確實在社群媒體上公開宣布要盡最大努力支持侯友宜勝選，若郭違背政治承諾宣布參選，就無參選的正當性了。所以侯的「關公」形象廣告可解讀為具有「軟硬兼施」意涵的策略操作，從柔性訴求切入，侯是向郭溫情喊話，但從硬的一面來看，廣告中也明顯向選民傳達，只要郭參選，便是背離關公「重然諾」的精神，連自己的神主牌關公都敢騙，郭還有資格做總統嗎？

侯友宜自訪日獲好評後，競選步調也跟著加快，關公形象影片隱然是侯郭攤牌的起手式，泛藍選民的支持度很可能將起明顯變化，選戰也將進入新階段。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）