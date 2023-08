蔡政府的「前瞻計畫第3期特別決算審核報告」出爐,中央補助地方5358億,高雄市分得1265億,讓高雄前鎮漁港改造預算從3000萬飆至81億。但同樣的公共建設,串聯中台灣最繁忙廊帶的台中捷運藍線,台中市爭取多年,中央就是只給排頭不給鈔票。民進黨最惡質的執政文化,就是用顏色決定資源分配的多寡,用黨派意識製造人民的差別待遇,讓「一個台灣、兩個世界」的現象更形嚴峻。

顏色決定資源分配

民進黨「嚴以律人、寬以待己」的雙標,不只是對付政敵,連對待百姓也會依照地方父母官的黨籍差異,來決定你能吃多少餅。只要是民進黨,就是All You Can Eat;不是民進黨,就變成All You Can't Eat。關於這點,從前瞻預算分配就可目睹民進黨是如何嘴喊「同島一命」,實際卻是「同島不同命」。

審計部近日公布「前瞻計畫第3期特別決算審核報告」顯示,中央補助地方的5358億,高市就取得1265億,占23.6%,居全國之冠。反觀台北市只拿到184億,占3.43%,比屏東縣222億、嘉義縣243億,甚至是計畫推行初期由綠營執政的雲林縣203億還少。資源分配的巨額落差,原因是出在計畫寫得好,還是黨籍選得好?從前鎮漁港、台中捷運藍線的迥異命運來看,答案應是後者。

高市府於2019年提出前鎮漁港改建案,規畫經費3000萬;同年,時任閣揆的蘇貞昌視察時主動說既然有決心要做,就要符合總體發展做一次性規畫,經費因而增至13億,事後又追加至59.1億,去年底卸任前又把預算提高到81億;並額外再編53億增建通往旗津的汙水管。中央如此大手筆,這當然是高雄人的福氣。只是,當預算從3000萬變81億,暴漲270倍,高市府有端出270倍的品質嗎?

審計部的示警,意味著民脂民膏沒花在刀口上,但中央卻不以為然。蘇貞昌稱批評者是「吃魚還不准修漁港」;行政院副院長鄭文燦也說不要從台北看天下。擺明迴避政府預算編列不當、政策執行不力的核心問題。只是,中央對高雄可以「要五毛、給一百」,換成國民黨執政的台中還能享有同等待遇嗎?同樣爭取前瞻第3期預算,台中只獲228億,是高雄1265億的18%,比嘉義縣的243億還少。

台中市人口283萬,全台第2多,比高雄273萬人多3%。高雄雖然人口較少,但除了既有2條捷運,在前瞻第1期就先取得734億補助蓋第3條;反觀只有1條捷運綠線的台中,上任近5年的盧秀燕爭取第2條藍線,向中央申請675億補助,卻只獲得前瞻分配228億;且計畫呈送中央不是退回就是擱置,停擺迄今。

一個台灣兩個世界

對此窘境,盧秀燕感嘆「台中人很委屈、很心酸」,結果又換來蘇貞昌一頓罵。他說,藍線總經費突然從981億變1615億,中央當然要審慎審查,為全民看緊荷包。言下之意,就是硬扣盧秀案濫編預算的帽子。但蘇貞昌是貴人多忘事,還是刻意不老實?預算之所以增加633億,是中市府應行政院主計總處要求,將計畫的物價水準更新至111年度;而近年礙於政府未能控制通膨,建材飆漲造成預算被迫調升,蘇貞昌的酸言豈不印證自己無能在先、卸責在後。

更甚者,盧秀燕堅持藍線走台灣大道,就像台北藍線走忠孝東路,選擇人流最多之處爭取效益極大化,如此合理的邏輯竟也被抹黑為私心圖利。明眼人都曉得,中央支持的預算可以先通過再補正;不青睞的項目,再小的問題都能行政拖延,台中市民看在眼裡豈會毫無感覺?

蔡政府對資源分配的厚此薄彼,像極了百貨公司周年慶,高雄人「買一送百」,台中人「買百送一」,還得被刁難洗臉,這是消費者有問題,還是業者太偏心?中央對地方施予懸殊待遇,讓台灣已陷入同島不同命的荒謬治理。民進黨若要繼續用顏色決定對誰視民如子,把誰當成孤臣孽子,硬把台灣拆成兩個世界,其所製造出的相對剝奪感,注定將累積成沖倒綠色執政的民怨海嘯。