「台獨金孫」終於要在近日過境美國。再接着，郭台銘、侯友宜勢必也要跟進。

想想看，這難道不是台灣人的悲哀嗎？他們去美國的目的是什麼？就是拜碼頭，被摸摸頭。也就是說，要競選台灣2024年的領導人，都必須走這條路，再說，賴清德這次過境必受盡屈辱，這根本就是沒有尊嚴的朝聖，毫無格調可言。

但是我們想想，生活在台灣的同胞都是中國人，流着中國人的血液，要競選台灣的領導人，這是多麼光宗耀祖的事，通常都要到自己家鄉的祠堂去拜祭，所謂「家祭無忘告乃翁」，將來選上了大大的慶功，也要把自己的競選結果稟報給列祖列宗，然後帶領着所有的族親祭天拜地，更重要的，這個事蹟將寫入族譜，流傳千秋萬世，這才是中國人啊。台灣要競選2024的領導人，你可曾到過漳州、泉州等地拜祭宗祠，以及和當地的鄉親做過過境美國一樣的互動呢？

換個角度想，你這個台獨金孫，萬一選上了台灣領導人，或者就讓你台獨建國成功了，你將來世世代代都要去美國拜碼頭，被摸頭，這個歷史將來會怎麼寫？台灣的子子孫孫會怎麼想？從李登輝以降，這個「奴才點子」跪拜美國竟成爲主流意識。再想想，歷史上的韓國、日本和越南都要向盛世漢唐朝拜，那麼這樣的「台灣共和國」，不就是美國的附庸國嗎？

我虔誠地禱告我中華民族的台灣省，從2028年起要競選領導人的，再也不必去那個給我們台灣吃萊豬，讓台灣買武器，讓年青人上戰場的美國。我們要覺醒絕不做奴僕，我們要找回民族尊嚴，我們要做個堂堂正正的中國人。上蒼啊！那個中華民族偉大復興一旦實現了，我們必將幸福美滿，長治久安。（作者為前立法委員）

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