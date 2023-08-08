上海復興中路569號，有一家工業風裝修風格的咖啡店，名叫STORY。在這個40平方米的空間裡，有咖啡，有酒，有茶，也有故事。

7年前，台灣台北人吳科禾以為，自己的餘生都將在三點一線、週而復始的生活中度過。7年後，吳科禾在上海開了一家STORY咖啡店，每天與不同的人分享故事，體驗著不一樣的人生。

吳科禾曾是一名機械工程師，在台灣從事醫療設備開發，2015年因公司外派來到上海。「十里洋場」打開了他的新世界。

「上海好吃的，好玩的很多，我喜歡話劇，可以看到很多高質量的話劇表演，也會有很多其他類型的演出，在這裡你會真正感覺生活在國際化大都市。」吳科禾調侃道，「正是因為生活過得太精彩，存錢也是一件非常難的事。」

半年後，外派工作結束，吳科禾卻辭職留了下來。吳科禾坦言，與台灣相比，上海的工作壓力更大，競爭也更激烈，需要加倍努力，但「年輕就應該要闖一闖，不然你永遠不知道自己的能力究竟在哪裡。」

吳科禾將自己比作一粒種子，在台灣時，他是父母養在溫室的盆栽，來到上海後，自己便成了一顆蒲公英，可以隨風自由飛翔，雖然不知道自己會飄向何處，但總能慢慢成長。

2016年底，吳科禾與朋友合開了一家中式雞尾酒吧，開展新中式酒文化的推廣。一開始大家對用中國白酒調製雞尾酒的接受度比較低，「當時我們已經決定再堅持一年，如果生意還不行，就要關門了。」吳科禾回憶道。

命運在一個下雨天發生轉折。一位英國記者在酒吧外躲雨，吳科禾邀請他進來，調了一杯酒請他喝，還聊了很多開店和中式雞尾酒的故事，沒想到這位記者離開後將其報導出來，酒吧一炮而紅。隨後還有不少行業內的人過來，想要瞭解中式雞尾酒是什麼。「意外和機會永遠留給堅持的人。」吳科禾感慨。

在此期間，他與合夥人建立了深厚的情誼。「這算我的第一次創業，我們一個台灣人，一個大陸人，每天從早上9點忙到第二天凌晨，這期間學習怎麼調酒，怎麼當老闆，我經常跟合夥人開玩笑說，我們是生死之交，患難與共的情誼。」吳科禾說。

吳科禾。（作者提供）

生意火爆後，吳科禾決定用積蓄完成自己另一個夢想——建造一個屬於所有人生活故事的地方。2023年，STORY咖啡店正式開張，吳科禾形容它是一家不是店的店，這家店裡牆上的酒可以隨便試，喜歡的話隨意打賞。

相比於之前與冰冷的機器打交道，吳科禾更喜歡與人交談。在吳科禾心目中，STORY咖啡店純粹是一個屬於自己的任性的夢想。「一個小角落，把我的故事跟別人講，別人也可以把他的故事跟我講，兩個人的故事就會變成三個人的人生，好像除了錢以外，生活裡面會多一些其他東西。」吳科禾說。

此外，吳科禾還希望STORY普及酒文化的同時，可以讓調酒變得更接近普通人的生活。除了可以嘗試店裡所有的酒種，STORY會提供調酒工具和原材料，客人想怎麼調就怎麼調，吳科禾做的只是在旁邊給出最基本的建議，不同的人可以調製屬於自己的配方，並把它帶走。

這樣的經營方式，吳科禾還在嘗試中，他說：「能不能做成我不知道，會不會賺錢我也不知道，但人總要給自己一個機會，你連輸的機會都沒有，就想掉頭走，不覺得很可惜嗎？另外我還相信，在上海一切皆有可能。」（王路）

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