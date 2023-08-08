猶記得2017年臘月，我們老家湖南省瀏陽市永安鎮的劉家祠堂宗親，在各房代表的通力合作下完成了六修族譜盛事，我也有幸貢獻綿薄，承族人不棄，還榮贗譜牒委員會副主編的頭銜。當十多冊家譜（全套連同各房分譜一共是66冊）送達台北市弟弟家中，父親閱後很是滿意，誇我歷史考證的功力還不錯，並「訕笑」我利用歷史的業餘愛好，總算是完成一項正經事了！

父親不久後突發奇想，指示我設法在網上搜尋資料，幫叔外公傅清石將軍（湖南瀏陽人，官至空軍總部政戰部副主任，為空軍抒情歌曲西子姑娘的填詞者）的後人也尋根探祖一番，我雖即時允諾，但心中也暗自嘀咕這是一項何等困難的任務！因為叔外公早於1982年逝世於台北市。如果在這之前，正值盛年的父親和傅家的表叔表姑們都未能從叔外公的言談間，或他老人家的著述中尋得傅氏一族脈絡的蛛絲馬跡，在距離中華民族「離散的」1949年逾七十寒暑之後，教我這個隔洋相望的後生晚輩從何處下手？我曾秉父命在網路上搜尋了一番，卻不得要領。

前些時日，又想起了父親的囑托，乃上網瀏覽一番，竟然在新浪博客上發現一篇「鐵血預四師正、副師長」的文章。該文先從抗日戰爭中期，國軍陸軍預四師固守湖北宜昌一帶，與日寇鏖戰的故事開始切入。隨後帶到了2010年，在宜巴高速公路（宜昌到巴縣）位於宜昌市夷陵區的施工路段，不經意挖掘出了一座3千多名預四師抗日烈士忠骸長眠於此的集體墓葬，讓國軍預四師抗日的忠勇事跡又走出了塵封的歷史，也引起了鄂西重鎮宜昌當地文史專家高度的關注，從而激發了原作者書寫此文的動機。

文中特別提到預四師的首兩任師長分別為湖南瀏陽人傅正模將軍，和湖南祁陽人王中柱將軍。還收錄了傅將軍所屬的《瀏陽花園傅氏族譜》（1948年四修版），和王將軍隸籍的《王氏廷五公後嗣四修支譜》（1948年版）的部分內容，發現兩個家族的開基祖均是在元季明初自江西遷入湖南，而兩家四修族譜中的家族成員中，均湧現了不少抗日軍人，顯示了在國家危亡之秋，兩個家族表徵崇文尚武，愛國保家的共通性。

而對照我族瀏陽永安劉氏家族，我等的始遷祖，亦為漢光武帝劉秀的46世孫南仲公，於1333年自江西宜豐移居湖南瀏陽，也不過是早於明太祖推翻元朝（西元1368年）35年而已。而1937年日寇侵華，抗戰軍興，以我們耕塘不過20來戶的同姓族人聚落中，就有7人從軍，尚有多人加入抗日游擊隊，其中先祖父劉作全烈士（服務於中央軍七十七師在淞滬會戰中陣亡）和堂叔公劉立維烈士（生前為空軍第三驅逐大隊八中隊分隊長）雙雙在28歲和26歲時英年殉國，而劉氏各房族中青壯，投入軍旅者更是不可勝數。所以劉家，前述的傅家和王家3個家族，在離贛入湘的時機，和共赴國難的偉烈，竟有如此之多的巧合之處，不禁讓我嘖嘖稱奇！

再繼續往下閱讀「鐵血預四師正、副師長」一文，它抄錄了部分傅家和王家從軍人員的名冊和簡歷。在傅家這端的內容出現了

（傅）昌遉 中央陸軍軍官學校第一期畢業

（傅）昌迤 字青石，北京大學畢業，黃埔軍校六期工科畢業

（傅）昌雄 （傅正模子）字應秋，中央軍官學校十九期炮科畢業，轉空軍軍官學校十九期留美高級班畢業。

我幾乎能夠馬上認定傅昌迤就是叔外公的譜名，他正是畢業於北京大學和黃埔軍校六期，而家譜上所顯示的字「青石」，也可以迅速合理地推斷出他在就學時改用了從水的「學名」清石，而開始以「傅清石」之名「浪跡天涯」。我隨即又查詢了瀏陽花園傅氏的資料，該族人口在1948年（即是前文四修族譜之際）約1萬6千人，分布於瀏，醴二邑（瀏陽和醴陵），字輩派語中有兩句為「道學正昌盛，賢良立大勳」。

至此，對瀏陽花園傅家的脈絡有了一個初步的頭緒，我連忙打電話給表姑（叔外公之女），她很高興地告訴我叔外公確是昌字輩，而她正是盛字輩的成員，字輩派名對上了！。而她小時候，常聽到叔外公提到傅正模在海峽對岸對台灣地區廣播，還公開點名明示叔外公早日「起義」，「回歸祖國」。原屬國民革命軍陣容的傅正模中將，在1949年8月隨同國民政府湖南當局的領導人程潛和陳明仁將軍，在長沙宣布「和平起義」，因而滯留大陸，自此傅家叔侄二人走上了不同的政治陣營，餘生不得再次聯絡，更遑論彼此相見。

而瀏陽花園傅氏家族的中心位置就位於現在的瀏陽市普跡鎮一帶，在我們老劉家所在的瀏陽市永安鎮正南偏東約十餘公里處。而普跡鎮再往南不遠便離開了瀏陽市且進入了醴陵市界了。無怪乎長於醴陵的傅正模將軍，一般將湖南醴陵作為他的籍貫之地，這也導致我先前因此忽略了他和叔外公的這層堂族叔侄關係。

這會兒，我又再次調出了黃埔軍校第一期的學生名錄，計有傅維鈺（籍貫安徽英山），傅正模（籍貫湖南醴陵）和傅鯤翼（籍貫湖南醴陵）三名傅氏學員。傅維鈺為皖籍人士可能與湖南無關。傅正模將軍既然是傅家正字輩先祖（其子為傅昌雄，且傅家字輩派語為「道學正昌盛」），那麼傅氏家譜載錄的另一位畢業於黃埔一期的昌字輩成員傅昌遉，莫非即是傅鯤翼（籍貫湖南醴陵）？那已經不是我能力所及得以考察的範圍了。

這次成功找出了叔外公系出瀏陽花園傅氏家族的線索，和該系族人的分佈區域，不但對叔外公一繫在台灣和美國生活的後人提供了清晰的「根」的訊息，也算是對先父的遺願有了圓滿的交代，差可告慰他在天之靈。