民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」，找來「空姐應援團」熱舞，引發爭議。桃園市空服員職業工會批評這是物化空服員的惡劣行徑、是性騷擾。民進黨立委范雲痛批柯文哲物化女性，整個民眾黨都不知道性別平等是什麼。

身為女權立委范雲強力批判民眾黨、柯文哲仇女、厭女、物化女性，對於國民黨陳雪生性騷不假辭色，可是對照民進黨涉及性騷擾的輝哥、張右豪、蔡沐霖、林男固，講完「零容忍」，整個民進黨都知道性別平等是什麼了嗎，然後嘞？

職棒啦啦隊捧出一個個網紅、明星，好幾位還拍了性感寫真集，偶爾在球場小露性感熱舞逗樂球迷，這很健康啊，怎麼轉場到選舉場子，變裝空姐跳熱舞，就變成物化女性了？

要說選舉場子辣妹跳舞造勢的開山鼻祖，還真不是別人，就是民進黨自己。1997年民進黨文宣部主任陳文茜開風氣之先，推出「辣妹助選團」炒熱了縣市長選舉，國民黨罵民進黨媚俗歪風、建國黨罵尿布文化……罵歸罵、人氣拚場愈罵愈熱，最後選舉結果在23個縣市中，民進黨贏了12個縣市，國民黨贏得8個，無黨籍人士3個，這是民進黨破天荒第一次在地方選舉中大贏國民黨，而且還一舉過半，靠辣妹助選怎麼了，現在怎麼好意思罵起民眾黨呢？

「仇女、厭女、物化女性……」怎麼罵都對，但是民進黨要刮別人鬍子之前，要先把自己刮乾淨。陳文茜當年反駁各路罵聲的理由是：民進黨提出的公共政策傳播不開，且只有區區2000萬元經費，她只好讓所有候選人和政見都搭「辣妹」的順風車，做免費廣告衝人氣。

回頭想想，民進黨從穿草鞋時代，到現在泱泱執政黨，哈辣妹的調調沒有什麼改變，輝哥、張右豪、蔡沐霖、林男固不就是如此？只是范雲不太習慣說完「零容忍」，就沒了下文……懲處了沒？然後嘞？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※