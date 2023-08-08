近日政府公布了兩項總體數據：一是6月失業率3.49％，創近23年以來同月最低，這是個好消息；另一個是今年第二季經濟成長不如預期，只有1.45％，併入全年預測，今年經濟成長將下修至1.95％，無法保二，這自然是個壞消息。

好消息與壞消息於短期內有可能並存，但長期而言，兩個矛盾的現象會相互牽引而趨於一致。美國經濟學家歐肯（Arthur Okun）研究二戰後的美國資料發現一個規律，即經濟成長率每降低兩個百分點，就會使得失業率提高一個百分點（歐肯係數0.5），這就是有名的歐肯法則（Okun's law）。

歐肯法則的道理不難理解，試想經濟活動冷清時，就業機會自然是要減少的，如此一來失業率當然會升高，這一法則放諸四海皆準，只是這個比率是二比一、或三比一？不同的年代、不同的國家未必相同。

我們以歐肯法則來檢視一下當前的台灣，在出口、製造業生產指數兩位數衰退下，上半年台灣經濟已呈負成長，國內外機構也紛紛下修台灣今年經濟成長，6月央行將原預測2.21％調降至1.72％，7月底中研院也把原預測2.41％調降至1.56％。此外，近期中經院、台經院、台綜院也先後下修，這些預測機構雖然下修，但仍認為今年可以保一，惟部分國際金融機構就沒那麼樂觀了，星展、標準普爾於7月不約而同把台灣今年經濟成長調降至0.5％，經濟學人智庫EIU也只估0.6％，綜合各家的看法，前景並不樂觀。

事實上，從近月景氣燈號也可以看出國內景氣走疲的訊號，上周才公布的6月景氣報告，已亮出連續第八個月藍燈，分數距離變燈門檻尚遠，而景氣領先指標也連續第四個月下滑，跌幅擴至0.63％，這說明景氣非常疲弱，情勢已不如年初這麼樂觀。

依據歐肯法則，隨著經濟衰退，台灣下半年的就業市場是有烏雲的，雖然受惠於疫後報復性消費，目前服務業表現還不錯，但台灣終究是淺碟式經濟，經濟成長的引擎仍在出口，只要出口不好，製造業生產活動就不可能好，而製造業不好勢將影響運輸、倉儲、批發等服務業。當這些行業的工作者受到波及，消費意願必然減弱，不景氣由製造業擴散至全體服務業、整個社會，如此失業率自然是要升高的，這就是歐肯法則。

歐肯法則不只是理論，也是事實，以1998年亞洲金融風暴而言，首當其衝的韓國，受創最深，其經濟成長落到-6.7％，失業率也由前一年2.6％升至6.8％。再看2001年的台灣，隨著網路泡沫瓦解，台灣出口衰退16％，實質GDP出現半世紀以來首度衰退，這一年的失業率由前一年的3.0％升至4.6％。

再觀察2009年，隨著前一年美國房地美與房利美引爆的二房風暴席捲全球，台灣出口衰退20％，影響所及，製造業隨之衰退，服務業繼而走疲。這一年經濟成長-1.8％，為史上第二次衰退，失業率由前一年的4％逐月升高，至7月已破6％，這個失業率的紀錄迄今仍屬空前。這再次告訴我們，台灣的經濟動能來自出口，只要出口不行，在產業關聯的影響下，失業率必然要升高，即或一開始看似「外冷內溫」，然而缺少出口的支撐，內溫自不可能長久維繫，如此，就業市場豈可能歲月靜好，沒有波瀾？

依最新統計，國內就業市場目前呈兩面走勢，製造業受僱人數連續五個月下滑，而服務業就業人數今年以來持續成長，另製造業員工進入率連續三個月跌破2％，服務業則一直2％以上，不過，服務業員工進入率已出現連續四個月下滑，由年初的2.55％降至5月的2.26％，由此可知，服務業是不可能自外於總體景氣變化的，一個走疲的經濟成長，就不可能出現繁榮的就業市場，這是歷史的定律，也是歐肯法則。

我們要提醒當局，當前的數據會讓人以為，台灣只是出口不好，消費還很不錯，又可能以為工業生產雖兩位數衰退，但零售餐飲也有兩位數成長，情況好像不嚴重。然而，如同我們一開頭所說的，冷熱不可能長期並存，只要出口持續以兩位數衰退，隨著歐肯法則的運行，就業便不可能一直好下去，下半年失業率必然要升高，府院萬不可掉以輕心，宜未雨綢繆。