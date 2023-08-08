反中情結、民粹主義加乘效應，形成美國「打擊中共」的兩黨外交共識，加上總統大選在即，兩黨惡鬥激化，「比賽誰最反中」已成為華府的政治顯學。美國政治極端化現象，不但會影響台灣內部政治與選舉，也會對台海形勢產生蝴蝶效應，兩岸對此應有正確而全面的理解，才不至於誤判形勢，造成更大的傷害。

美台大選反中激化

美國國會最近通過多項「友台反中」法案，如2024《國防授權法案（NDAA）》相關條款、《台灣國際團結法案》、《透過實力促進台灣和平法案》等；白宮也落實2023《國防授權法（NDAA）》中的條款，宣布援引「總統提撥權」提供台灣3.45億美元軍援，並將運用「外國軍事融資（FMF）」機制，進一步對台提供武器。對此大陸國防部表態反對；我外交部則表示感謝，說明了美方任何涉台軍事決策或國會立法，必然引發兩岸不同反應，導致兩岸緊張情勢的升高。

美中之間因台灣問題而齟齬不斷，但一般研判，發生軍事衝突的風險仍在可控制範圍內。台海兵凶戰危，但沒有任何一方輕易採取軍事行動，關鍵原因在中美雙方都能以負責任的態度處理台灣問題，美國行政部門面對國會及輿論界強大壓力，仍堅守底線遵循一中政策；大陸亦未改變爭取和平統一台灣的最高原則。

如能掌握美中關係「鬥而不破，和平共存」的基本原則，並正確理解美國政治文化與外交運作法則與慣性，就不會過度解讀、激烈回應一些只有象徵意義的立法，或政黨鬥爭與選舉的語言，自然可以有效管控風險。

美國國會友台法案不勝枚舉，除了要求加速、提升對台軍售外，更主張邀請台灣參加2年一度的「環太軍演」，給予台灣「主要非北約盟友」地位。但行政部門執行時通常非常審慎，盡量在滿足國會需求、維持美中關係及提供台灣自我防衛能力框架內取得平衡，美中1979年建交以來，美國歷屆政府從未真正超越「一中紅線」。

兩岸無須反應過當

以拜登決定啟動提撥權軍援台灣3.45億美元為例，2023年NDAA要求的是每個會計年度不超過10億美元，白宮展現支持台灣及尊重國會的意志，但在實際金額及項目上保留彈性，以免過度刺激中共。外媒報導，拜登考慮提供台灣FMF是烏克蘭援助預算案的附帶條款，是利用台灣為工具，促使共和黨國會議員接受烏克蘭援助案。美國外交手段眉角太多，許多外人霧裡看花，台灣大肆歡迎拜登以外國軍事融資挺台，就是反應過當，同樣的，大陸也不需要採取過度反制措施，抓穩東升西降格局，強化自己實力才重要。

共和黨反中已刀刀見骨，有意角逐總統大位的共和黨籍佛羅里達州長迪尚特，最近在一場20分鐘有關經濟政策的演說中，至少提到中國11次，一再指責中國削弱了美國財政實力，宣稱要廢除與中國的永久正常貿易關係，這些都是競選語言，以激進立場爭取選票，但即使當選也不必然成為新政府的新政策。

台灣與美國同時進入總統選舉熱潮，台灣總統參選人可能前進美國，爭取美國的認同與背書，同時拜登政府亟欲改善動盪不安的美中關係，台灣問題動見觀瞻，很可能被共和黨右翼「武器化」，做為打擊拜登政府及中國大陸的工具。微妙時刻，美中台三方都需要保持戰略定力，準確掌握美國政治文化與決策背景，做出正確理性的評估，而非單憑意識形態或僵硬二分法主觀判定。

美中關係陷入困境，雙方在意識形態、價值與地緣政治的誤解與差距是癥結之一，這也是拜登政府一再強調必須加強溝通，清晰認清彼此企圖與目標的原因。反觀台灣，民進黨以反中、仇中意識形態掛帥，主政者誤解、誤判外交形勢，誤導民眾已成常態，民進黨以維持政權為首要目標，拒絕理性面對外交與兩岸問題，未來情況只會更為惡化。