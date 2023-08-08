我國在世界半導體供應鏈的重大關鍵位置，是萬國馳援台灣的保命資產？或反而是強權覬覦的賈禍源頭？我們沒有不作答的餘地。

將近20年前，我應《矽盾》（Silicon Shield）一書作者Craig Addison的邀請，參與錄製他製作的同名紀錄片，這也是我第一次認知到台灣在全球半導體產業鏈的重要程度，已經被若干西方人士視為台灣防衛或是國際干預台海安全的理由。

在台積電被美國「勸說」，將一部分工程師與設備搬到亞利桑那州投資建廠之後，日前劉德音董事長在接受《紐約時報》專訪時，駁斥了「矽盾」的說法，並認為「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣。」

美國陸軍戰爭學院季刊《Parameters》2021年冬季刊發表〈遏制亞洲的侵略：威懾中國入侵台灣〉一文，建議美台雙方領袖應考慮讓台灣不惜摧毀自己最有競爭力的半導體產業，來威懾並阻止大陸侵台。此種「以自戕來嚇阻對手殺念」的想法，令許多親美人士不寒而慄。

在對外論述說帖中被大量運用了近20年，張忠謀與劉德音幾年前還仍講述的「矽盾」說，似乎破功了。所以我們要醒悟的是，半導體之「盾」的功能式微了？或是我們終究沒有辦法牢牢地抓在自己手裡？

台灣的半導體產業其實無論在人才或技術上，在先進製程與全球供應鏈上，仍然有可觀而且難以取代的優勢，也將持續為台灣貢獻亮眼的貿易利益，以及廣泛的國際關注。換言之，「矽盾」還在，然而在當前國際強權競爭壓力下，半導體不僅是產業課題，也必然是地緣政治議題，應已成為大家的共識。

「盾」的概念與功能在「守」，在「防」。自古至今的殺戮戰場上，「盾」不是克敵制勝的殺手鐧，也不是保命的萬靈丹，然卻可以在某些關鍵時刻，維持己身的存活並延續戰鬥力的發揚。

我們維繫國家總體安全的「盾」，其實還有軍事之盾，心理之盾，與政策之盾，倘綜合運用得宜，就可以更好的支撐半導體產業的「矽盾」功能。

軍事之盾，在於文人國家安全決策者與軍事指揮官之間，因充分溝通所建立的互信及建軍備戰共識，並據以建構可以嚇阻、遲滯、阻絕敵人軍事侵略的聯合作戰能力，進而達到預防戰爭之目的。

心理之盾，在於人民相信目前自由民主的生活方式並非廉價的付出可以維持；國際與兩岸的協商談判，絕無一方完全無須讓步即可達成；台灣雖為強權爭霸而遭擠壓，然奮勇自信仍可贏得尊敬。

政策之盾，在於不昧於現實且均衡的國家安全戰略指導，明白「只言戰而無法談」與「只想談而不備戰」恰足以誘使對手思考以非和平方式解決政治分歧。唯有拿捏「嚇阻而不挑釁，緩和卻不妥協」的平衡途徑，方為上策。

數十年來的民調顯示「維持現狀」為絕大多數台灣人民的期待，也是各黨派競選期間爭相提出的保證。然而近年來的台海情勢，已經演進成「高緊張沒開槍」的現狀，如何盡速設法扭轉回到相對「和平與穩定的現狀」，應該才是如今總統大選時，選民必須思考的大事。

面對當前愈趨緊張的台海戰爭風險，半導體產業鏈的「矽盾」已遠遠不足，而是需要結合軍事戰力、健全心理，以及均衡政策而共構形成的「智盾」，才能夠至少在未來數年高度不確定的安全環境中，護台灣的周全。

半年後，我們又有一次選擇執政治國團隊的機會，如何不只活在「有政府請放心」，「有美國就安全」的口號裡，不讓自己在「只能選擇相信政府」中感嘆，或許台灣「智盾」的形成，就在大家手上的選票。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）