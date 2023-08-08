2024大選節奏已越加緊湊，蔡政府頂著所有在野黨想要「下架民進黨」的壓力，日子也過得並不順心。日前，國民黨撕下了民進黨政府財政的遮羞布，指民進黨執政以來，多次以「特別預算」為藉口，頻頻舉債來為自己的政績買單，順便綁樁。

但是，蔡政府似乎並沒有想要還債的意思，大有「債留子孫」的意圖，花明天的錢，辦今天的事，寅食卯糧，帶著台灣百姓過著吃了這頓，不顧下頓的日子，作為領導人來說，這是極其不負責任的行為。

然而，蔡英文還不以為意，又扯出「馬維拉」老套，循例又把前總統馬英九拿出來背鍋頂罪，按照蔡英文自己的說法，她根本就不服氣國民黨對此的指責，因為她認為自己欠債並不是什麼大事，馬英九離職的時候，還欠著1.4兆新台幣的債務沒還呢。

對於蔡英文這樣甩鍋的行為，台灣很多民眾都看不下去了，甚至有網民直呼，蔡英文這是胡說八道上癮了吧。就算把馬英九拉到台前頂鍋，也無法掩蓋蔡政府讓台灣債台高築的現狀。上任7年，編列11次、高達2兆5千億的特別預算案，視而不見，漠視財政紀律，以各種新式戰機採購、前瞻建設、防疫紓困，巧立名目，強鑽空子，蔡英文執政時期成了台灣20年來舉債最高的時期。還敢拿自己來跟馬英九做對比，雙英對比，高下立判。

就拿這些債務的用途來看，蔡英文就沒法和馬英九時期相比。當年馬英九之所以把債務搞的這麼緊張，是因為有些重大災害的自然事件發生，無可避免的要動用特別預算來解當時財政之急。但是，蔡政府卻將「特別預算」這一捷徑當成了自己的「提款機」。殊不知，迴避法定舉債上限，不等於「沒有舉債」，行政院長陳建仁竟還有臉說「裝睡的人永遠叫不醒」，在裝傻的其實是他吧！

按我們普通人的看法，拿錢就必須辦事啊，但是蔡英文拿著審計部門得出的5兆元債務，卻根本就沒有幹什麼好事和實事，這些錢最主要的流向，就是進了美國人的口袋。眾所皆知，蔡政府一直想尋求美國的保護，因此沉迷於充當「火山孝子」無法自拔，常常將大筆錢財塞給那些宣揚反中言論政客手中，這些人對中國抨擊的更加猛烈，錢自然也是收的更多。美國這些政客本來就對中國不懷好意，說兩句話還有錢拿，估計是個美國人都忍不住吧。

除了將錢塞到美國政客手裡這樣的黑箱交易之外，在明面上也可以看出來，蔡政府還在不斷向美國購買武器裝備，每次出手眼睛都不眨一下，光今年6月份，美國就又對台灣進行了價值44億美元的軍售，這麼多錢從哪裡來？可想而知，肯定背後又是一片債務狼藉。況且，毫無忌諱的購買美國武器，耗錢不說，還可能將台灣人民推向戰火邊緣。

蔡英文是快要下台了，她一卸任，這些問題自然就留給了下一個接班的，這麼多債務怎麼還，難道光靠台積電交的稅嗎？怎樣帶領台灣人民細水長流過上幸福生活，才是領導人應該嚴肅考慮的問題，錢沒了，不要連命也沒了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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