為了紀念「台灣文化協會」成立百年，由政壇前輩黃煌雄先生推動製作的《台灣人前進》紀錄片稍早舉行首映會。主要黨派的代表都出席參加，包括國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲。柯文哲批評現在的民進黨政府利用網軍醜化批評者，所以「同志要團結，團結真有力」。

柯文哲有某些資格講話，因為他成立的政黨就是從蔣渭水的「台灣民眾黨」得到的靈感。他也不認為今天的民進黨實施民主，所以文協奮鬥的目標仍適用於今天。事實上，從日據時代到台灣光復整整三代的台灣人，對文化協會、林獻堂、蔣渭水等先人都有很深的感情，都自視為這一段台灣歷史的精神繼承者。

儘管如此，這段史實今天被刻意的模糊化，甚至扭曲，被移花接木，導致年輕世代對自己的歷史傳承充滿了錯亂的認知。黃煌雄先生說，從1921年正式啟動一直到 1931年走入尾聲的台灣近代民族運動，堪稱台灣近代史上的黃金十年。文化協會是先覺者，在黃金十年推動抗日運動之初最重要的母體與園地。

文協代表「近代民族運動的母體」，然而受到民進黨政府的歷史扭曲，什麼民族卻語焉不詳。一個簡單的歷史事實是，日據時代的台灣文化協會是台灣人中華民族運動的母體，如此才是完整的歷史陳述。

在1915年噍吧哖事件，起義民眾標舉濃厚中華民族色彩的「大明慈悲國」遭到血腥鎮壓，台灣人武裝抗日活動被迫轉為文化陣線的鬥爭，以思想啟蒙和文化推廣的方式對抗日本殖民當局的同化政策。這是台灣文化協會誕生的歷史背景。文協成立的宣傳直接就表示「我們漢民族是擁有五千年光榮歷史的先進文明人，因此斷斷不能屈服於異族統治…。」請注意看，文協指出台灣人是有五千年光榮歷史，不是只有四百年。把文協當成「台灣人獨立先聲」，是可恥的一派胡言。

事實上，1923年的治警事件，文協主要幹部被逮捕，日本警方指控文協宣傳單上寫著「於台灣有365萬的中華民族」。《台灣總督府警察沿革志》也記錄說：「…以為支那不久將恢復國情，同時雄飛於世界，必定能夠收回台灣。」日本警察的判斷並沒有錯，也不過十幾年後，日本就慘敗退回三島。當時，蔣渭水是中華革命黨的祕密黨員，他後來成立台灣民眾黨的黨旗基本上就是中華民國國旗的翻版，蔣被日本當局歸納為「祖國派」，其來有自。

儘管文協因左右路線發生分裂，不過分裂的任一方仍以中華民族自居。台灣光復節後，文協的左翼許多人在228之後加入中國共產黨。蔣渭水的兒子蔣時欽就參加了中共革命。文化協會的另外一位重要領導人李應章更出席了1949年10月1日中華人民共和國建國大典。

總之，日據時代的台灣文化協會正是中華民族運動的母體，參加文化協會的重要人士都是忠貞的中國人，這是今天那些偷雞摸狗的台獨人士所無法改變的史實。繼承台灣文化協會的精神，就是延續日據時代台灣人中華民族運動的傳承。

（作者為資深媒體人）