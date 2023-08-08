時力立委陳椒華掌控錄音證據，指鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持狀況，要求涉嫌放水強行讓鏡電視上架的NCC主委陳耀祥下台負責。鏡電視從籌設以來就爭議不斷，各種違法亂紀行徑顯而易見，NCC卻全部視而不見。

鏡電視「狗屁倒灶」的事情一籮筐。去年3月的董事會，董事長陳建平遭突襲解任，總經理李玉佩一併下台，非勞工投票產生的「勞工董事」盧宥伶竟能發動「政變」，拉下股東選出的董事長。更扯的是，接下董座的李永豐、楊雅喆，1個月內接連閃辭，被迫讓座給前董事長裴偉及蔡總統心腹洪耀福屬意的鄭優。

裴偉更被爆，把自己《鏡週刊》員工掛到鏡電視名下，花鏡電視的錢，卻是在為《鏡週刊》工作，鏡電視每個月還付30萬顧問費給裴偉；去年立委公布的錄音檔甚至發現，為讓鏡電視上架，裴偉透露，洪耀福還對陳耀祥嗆聲稱「這是總統的旨意」。雖然陳耀祥解釋，洪耀福只是「關心」，但令人髮指的是，NCC竟把檢舉函，甚至檢舉人個資洩露給鏡電視高層，還被拿來在內部會議討論因應對策。

去年底陳耀祥向立委承諾，人頭股東案的調查不會停止，也會先把爭議釐清才談上架。不料言猶在耳，檢調還在調查，NCC就急著在今年6月以股東切結方式通過鏡電視上架。

「鏡電視之亂」宛如照妖鏡，照出民進黨派系和行政部門違法亂紀的冰山一角。賴清德剛接任民進黨主席就宣示排黑，卻對英系人馬介入鏡電視噤聲不語，對NCC離譜的行徑也視而不見，這要如何讓選民相信，如果賴清德當選總統，真能把排黑大刀砍向自己人？