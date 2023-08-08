台灣碳權交易所7日揭牌上路。雖進程落後於新加坡、韓國、馬來西亞、泰國等亞洲國家，但碳權與碳交易的本質意義，是政府借用市場的力量，促進企業減排、低碳生產，落實「淨零轉型」的補償機制；同時，也是政府協助台灣承擔全球氣候治理責任並與國際接軌的必要措施，國人與社會應予正面看待。

目前企業淨零轉型路徑，簡要可分為：一、碳盤查，包含對應國內《氣候變遷因應法》及子法規範、對應ISO 14064-1標準的組織碳排放盤查，以及對應ISO 14067標準的產品碳足跡盤查；二、碳減量，也就是提出減量目標和執行，如改善製程能耗等；三、碳權抵換與交易機制。

其中碳權交易是淨零轉型最後手段，同時也是最具有社會爭議的項目，主要的顧慮是擔心碳交易市場淪為企業花錢購買贖罪券「漂綠」的平台。

有論者認為，全球減碳責任應首先要求單一國家內部進行減排；若國內碳權有剩餘再拿到市場交易。在碳盤查和和減排未落實前，對碳交易應採取保守策略；尤其在境外碳權部分，不論是用在碳費抵換或自願減量。主要的顧慮在於企業將減碳責任轉嫁至他國的道德風險，甚至淪為資本遊戲。

關於前述顧慮，或可參考國際碳權交易平台的風險管理機制。根據經濟部資料，新加坡碳權交易平台CIX所進行的碳權拍賣，以自然碳權為例，對賣方而言，必須落實造林及避免砍伐森林等相關計畫，以達成有效的碳封存（carbon sequestration）、支持生物多樣性、促進在地社區社會及經濟發展等目標。

對買方而言，若企業在A地減碳1噸的成本高於B地，那麼經濟上應可優先投入減碳成本較低的地區，但在全球範圍的減碳效益則是一樣的。換句話說，碳交易的本質不是買贖罪券，也不是漂綠，而是以市場機制誘使企業承擔全球氣候治理責任，碳權買賣雙方都有責任落實碳權品質的維護。我們應正面看待碳交易制度。

再從國內交易市場觀之，我國採「減量額度」機制，開放非碳費徵收範圍企業自願減量，取得碳權，並得移轉、交易、拍賣。但由於國內碳權主要持有者優先要用做自身抵換，恐有惜售而使得市場碳權供不應求之問題。另由於國內申請碳權程序繁瑣、碳定價尚未確定等因素，也可能導致國內碳權商品供應不足。企業若要加速落實淨零排放承諾，或品牌客戶對潔淨供應鏈的要求，恐更需要從境外取得碳權。

緣此，國內碳交易平台政策或可思考「先鬆再緊」策略，「先讓貨架上有貨」，一定程度允許境外碳權額度，以滿足企業需求；並期待碳交易所盡速提出國際接軌機制，避免企業花了錢卻走了冤枉路。

（作者為台灣產經建研社理事長）