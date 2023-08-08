副總統兼民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪時說他不接受「台獨金孫」的標籤。但2017年9月26日他擔任行政院長，首次到立法院施政報告時就鏗鏘有力地答詢：「我是一個主張台灣獨立的政治工作者，無論擔任什麼職務態度都不會改變。」當時獨派為之振奮，大讚金孫果真實踐務實的台獨工作，如今為逐大位騙選票，賴連台獨金孫都不認了！

賴清德的「台獨金孫」封號其來有自，早在擔任台南市長時，就多次公開表明務實台獨工作是他一輩子的政治信念。擔任閣揆面對國民黨立委質詢時更在國會宣示，不論任何職務都不改台獨立場，現在竟能「說文解字」，把「務實的台獨工作者」描繪成兩岸和平使者，政治真是門高明騙術。

賴清德在綠媒刻意安排下受訪，翻轉詮釋「務實的台獨工作者」，指所謂「務實」是根據事實，兩岸互不隸屬；「工作者」是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮，因此他不接受「台獨金孫」標籤。這番詭辯說得出口，如果散盡家財、終身推動台獨運動的史明還在世，一定捶胸頓足、狠狠訓誡金孫竟連台灣獨立建國理念都拋諸腦後。

賴為何被捧為台獨金孫？回顧2019年初，民進黨九合一大選慘敗，蔡英文總統民意掉落谷底，時任總統府資政吳澧培、彭明敏、中研院前院長李遠哲及長老教會高俊明牧師等4位台獨大老，公開寫信給蔡英文，呼籲她放棄2020年總統連任。當時4人屬意接棒的就是賴清德，賴也「造反」挑戰蔡，最後黨內初選功敗垂成。

時隔4年，2024大選民進黨早定於一尊，藍白整合沒一撇、國民黨還亂成一團。賴清德大可好整以暇隔山觀虎鬥，為何現在就急於撇清台獨工作不是台灣獨立建國，且強調自己不是台獨金孫？原因很簡單，民進黨執政搞到兩岸兵凶戰危，如果總統參選人是台獨分子，豈非逼年輕人上戰場，年輕選票必大量流失。

尤其賴清德日前脫口「台灣總統走入白宮」說，踩到美國「一中政策」的紅線，進而引爆白宮「疑賴論」。而賴清德即將於12日率團出訪巴拉圭，此行過境美國被以「最低規格」接待，因為中國大陸駐美大使謝鋒指稱，要堅決擋住賴清德訪美這頭「灰犀牛」。這應該也是賴急於洗刷台獨金孫印記的原因之一。

因為「票投民進黨、青年上戰場」可說是賴清德競選的罩門，他除了緊抓蔡英文的「四個堅持」當護身符，也絞盡腦汁拼湊詞彙，專訪時說「沒有要反攻大陸」，還說兩岸的定海神針是「民主」、兩岸可以成為朋友等毫無邏輯的話，實在難以取信於人。其實兩岸本是一家親，賴想撕掉台獨金孫標籤，最快的方式就是以民進黨黨主席身分，公開宣示放棄台獨黨綱，才能真正做到他的口號「和平保台」。

（作者為大學教師）