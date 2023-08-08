蔡英文執政7年多以來，從「黨政軍退出媒體」、「政治力離開校園」、「堅守行政中立」、「改革司法獨立」、「嚴守財政紀律」、「不做政治酬庸」、「拒絕政策買票」，到「體恤農民勞工」、「照顧社會弱勢」、「落實男女平權」、「土地永續經營」、「地主租稅正義」，民進黨沒有一項是可以通過檢驗的。

相反地，蔡英文執政以後，台灣充斥著越來越多特定顏色的媒體，沒有腰桿的文人，雞犬升天的權貴，弱智無腦的愚民、無恥下流的網軍。這些死忠的無知台眾與粗鄙的小人流犬，為特殊的政黨狂吠吶喊，，吃香喝辣，坐地分贓的嘴臉，實在令人作嘔。正是「權力使人迷亂，金錢使人節窮」！

現在民進黨的主流價值是「顏色決定是非，關係決定權貴」。ㄧ個號稱追求自由民主，公平正義的民主進步黨，會淪落到今日令人唾棄，讓人瞧不起的一個「不知反省，雙重標準，扭曲硬拗，專制卑劣，權謀算計」的法西斯政黨，實在是讓人不勝唏噓。

「大言不慚，昨是今非，顛倒黑白，混淆是非，傲慢驕縱，寡廉鮮恥。」這正是今日民進黨之所以讓人厭惡，失望的最大原因。

台灣人不應該繼續做一個寬容沉默，逆來順受的選民，應該要做一個智慧果斷，不畏邪惡的選民，選人不選黨，不要再被政黨的意識形態綁架。唯有超越藍綠，明辨是非，才是真正愛台灣、勇敢偉大的人民。

台灣要進步，國民黨與民進黨勢必都要轉型。舊的政治人物要退下，老的政治思維要丟掉。悲情與仇恨是台灣的過去，不是未來。哭哭啼啼、謾罵抹黑、造謠生非的選舉造勢，是對有智慧的選民最大的侮辱。可悲的是。，台灣現在充斥著太多反中反到失智的瘋子、騙子與傻子。

瘋子是不知道自己在做什麼，騙子是自己知道不該做還去做，傻子則是自以為知道自己在做什麼。現在的執政黨，就像是一個瘋子，帶領著一堆騙子，撕聲力竭地欺騙一群傻子。這對亂世中腦筋清醒的明白人，真是情何以堪！

當現在所有的軍演都聚焦在總統的逃跑路線，當現在許多喊抗中保台的孩子家人都在美國，當現在大部分的國家財產與資源已經被掏空，你還相信這個國家元首與民進黨政府會與台灣共存亡嗎？

我要奉勸那些自以為自己很厲害的台灣哥林布們，那些自以為自己是世界第一的台派愚眾們，以及那些自以為自己很勇猛的本土信徒們，有氣魄的話，就宣布台灣獨立吧！要不然整天搞那些無聊的小動作，說那些自嗨的噁爛話，不累嗎？

一個無能的政府應該讓它下台，一個墮落的政黨，應該把它下架。民進黨不倒，台灣不會好。更精確一點說，腐敗貪婪的民進黨不倒，台灣的未來絕對不會好。真正愛台灣，就要換掉只會搞仇恨、分化、對立，貪污無能的民進黨。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）