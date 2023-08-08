蔡英文總統8日在「凱達格蘭論壇」發表演講時強調，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，但隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。或許蔡總統也體認到美中近期緩解雙邊對抗的行動，因此此次談到國安時的語氣也較低調，與過去認定台灣有事，民主國家必然伸援手的自信不同。

日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎演講時則提及台灣面臨嚴峻挑戰，認為「避免台海戰爭要靠充分的嚇阻能力」，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」，所以提醒台灣必須有「做好打仗的心理準備」。麻生太郎的說法和美國擔憂台灣備戰的決心和能力不足似有異曲同工之妙，同時也充分顯露日本政界對於「台灣有事」的憂心。

麻生太郎之前在日本已接待過民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人，此次來台也由副總統兼民進黨總統參選人賴清德款待，賴清德表示，他將延續蔡總統的路線，持續與美國、日本等民主國家「共同守護印太的和平與穩定」，也希望台日在產業供應鏈攜手合作、共創雙贏。

日本因「和平憲法」對自衛隊海外用兵的局限性，以及日本民眾普遍不支持介入台海衝突的反戰心理，因此兩岸若發生戰爭，日本要不要出兵也相當為難，因此麻生太郎此番來台演講表示，日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。他也說，從日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推動安保政策修法，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。

相對國際間尤其是亞洲國家，對台海安全問題的關切，蔡政府明顯抱持投機心態，甚至推卸主動降低台海風險的責任，白白流失主導兩岸關係走向的話語權。先前一再大內宣炒作理念相同的民主國家在台灣有事時必然援台，但在國際間包括美、日無明確回應下，已被看破手腳，如今也只能說：「台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然」。

兩岸兵凶戰危的原因，除了中共至今仍不放棄武力脅迫台灣的企圖外，蔡政府也難推諉兩岸政策違憲的責任。各國雖防堵中共，卻不放棄與北京對話溝通，設置「護欄」的各種可能性。唯有蔡政府口頭表示願意促進兩岸對話，實質上卻處處阻撓兩岸往來，所謂改善兩岸關係只是敷衍作戲。

蔡政府拾人牙慧，鼓吹「台灣有事等於日本有事」的焦慮感，目的是希望引起日本同情。然而，侯友宜日前訪日主張「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」承諾受到日方的歡迎，彰顯我方主動降低台海風險、穩定區域安全的積極作法才是正道。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）