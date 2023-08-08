台積電董事長劉德音日前接受《紐約時報》專訪談兩岸關係，他說，中國不會因半導體而入侵台灣，也不會因半導體而不入侵台灣。劉德音這句話的本意是希望將台積電拉出美中地緣政治漩渦，卻無意中點醒不少夢中人：兩岸能否維持和平穩定，與「護國神山」台積電無關，終究事在人為。

美國對民進黨的疑台論

如果說台積電是大陸考量對台動武成本的因素之一，的確是事實。也正因為此，美國政商界都對台積電的前景憂心忡忡，如商務部長雷蒙多曾警告，美國的先進晶片供應不能依賴台灣，需分散風險；再如股神巴菲特也出清手中的台積電股票，形同點亮台海衝突黃燈。美國迫不及待催促台積電在亞利桑那擴張產線，正是美國出於自身利益對台灣投下的不信任票。

原來，吵了老半天的所謂「疑美論」，本質居然是美國的「疑台論」！華府政治圈、戰略圈正不約而同認識到，若民進黨繼續執政、若習近平繼續掌權，兩岸恐因統獨終極攤牌而「必有一戰」，美國不斷加碼對台灣的軍事挹注，表面上是「支持台灣」，甚至以「保衛台灣」為名，其實是對台灣沒有信心。

因此，從加強對台軍援到力促台積電先進製程移美，美方才是在做真正的「避險」工作：第一，確保一旦台海開戰，美軍以最小限度避免直接捲入，最好是讓台灣像烏克蘭一樣淪為絞肉機，美國不費一兵一卒就可拖住共軍；第二，確保一旦台海開戰，美國及盟友在全線制裁中國的情形下，依舊掌握全球最尖端供應鏈，打造西方國家版的「經濟科技內循環」，擺脫對中國依賴。

如果從這個角度思考，台灣必須要破除兩個迷思：其一，台灣連棋子都算不上，充其量是一個冤大頭，更遑論什麼棋手；其二，台灣人講了半天的「矽盾」也好，「護國神山」也罷，台積電只不過是被一群「外賊」覬覦已久的富貴家當。說到底，美國的一切對台動作，都是對未來台海開戰時全身而退、坐收漁利做預備。

除了極少數瘋子外，所有人都認為美中因台灣而戰是巨大悲劇，即便是美國抗中派，也大多希望以和平或非戰爭手段實踐。如果說美國是故意在台海製造戰爭，倒是言過其實。但問題在於，美國人總是用自己的文化脈絡、邏輯思維與蠻幹行為來預防和阻止戰爭，出發點未必錯誤，卻往往不容於其他文明或文化，最終反而弄巧成拙，落得狼狽結局。橫跨40多年的「西貢時刻」與「喀布爾時刻」，一再印證此理。

憲法才是兩岸和平鐵甲

比如在兩岸關係上，近年來美國將「嚇阻中共對台動武」列為台海政策優先選項，讓中國領導人因「打不起」而「不敢打」，卻忽略了本就屬於美國「一中政策」體系的另一項重要原則：希望兩岸以和平方式解決爭議。換言之，如果美國能像1990年代的台海政策那樣，志在推動 「台灣不獨、大陸不武」的中程協議，重新將其列為預防台海戰爭的首選，那麼兩岸關係就可以脫離險境，如此對台灣有利、對大陸有利，也符合美國利益。

最核心的問題是，美國預期台海將爆發戰爭，是對民進黨會在台獨路上能走多遠、多大程度觸發北京「武統」按鈕而心裡沒底。蔡英文2012年赴美面試失敗而飲恨總統大選，直到後來提出「依中華民國憲政體制、憲法與兩岸條例處理兩岸事務」才獲美方信任，2016年名正言順當選總統。現在為何盛傳美方「疑賴論」？正是因為賴清德言必稱「遵蔡」，卻始終未在是否遵守中華民國憲政體制上鬆口，美方不擔心大陸對台動武才怪！

只要政府遵守中華民國憲政體制，依照中華民國之下大陸地區、台灣地區的定位來處理兩岸關係，一中架構本來就是事實，台獨也就變成假議題。民進黨黨綱的終極目標是修憲，但在政治現實下不得不遵憲，縱使賴清德的台獨理念再崇高，「務實」的唯一選擇就是遵守《中華民國憲法》。

別忘了，確立台澎金馬總統直選、自由民主的《憲法增修條文》，開篇就奠定了「國家統一前、兩岸同屬中華民國」的定位，這不僅是兩岸和平、台海安全的定海神針，更是台灣民主的金鋼鐵甲。如此一來，保障台灣生存與安全，究竟是「矽盾」有用，還是「憲盾」有用呢？