8月5日《華爾街日報》首先披露，8月初中俄海軍聯合巡航編隊共計11艘艦船，在美國阿拉斯加州的西南方向，阿留申群島附近海域活動。隨後，美軍北方司令部稱「中俄巡航仍留在國際水域，不被視為威脅」。

但令人好奇的是，為何美方不像去（2022）年9月派遣1艘美海岸警衛隊「金波」巡邏艇監視7艘中俄編隊（參考20220929尚青論壇》顛覆想像！中俄經略北極海上絲綢之路）；如美軍不感威脅，這次何必出動4艘導彈驅逐艦「麥肯號」、「班福特號」、「芬恩號」和「鍾雲號」及P-8「海神」偵察機等艦機全程跟監。首先，近年美日澳加印韓等軍事同盟藉由「印太戰略」、自由航行；日本渲染「台灣有事、就是日本有事」等，挑戰大陸「一個中國」政策。日方更大動作，將遠在歐洲的北約組織成員國海空軍事力量，伸入亞洲形成新冷戰態勢。

美日韓在東北亞日本海、中國東海至西太平洋、菲律賓海至南海，不斷地透過聯演，施壓與圍堵中國在第一島鏈內。相對地，原本在上世紀冷戰時期，曾做為美蘇冷戰角力的東南亞國家，在本世紀為了國家經濟發展，不願意再次介入美日主導的外交與軍事圍堵中國的陣營中。

再者，中國認為美國近年不斷派遣偵察機抵近大陸沿海情蒐、航母編隊敲鑼打鼓至南海與東海、美加導彈驅逐艦航行台海中線、美軍導彈驅逐艦與核潛艦進入日本海等行徑，迫使中俄兩國軍事力量在亞太地區更加密集合作。

此次中俄海軍組織遠海編隊11艘，由日本海遠赴美國阿拉斯加州附近海域進行遠海訓練，可謂執行中國海軍「遠海防禦」戰略。

其次，查詢上述美艦，均為美國海軍伯克級導彈驅逐艦，有垂直發射口90或96具2艦型，配備神盾作戰系統和射程160公里SM-2 MR（標準二型）防空導彈、魚叉導彈和戰斧巡弋導彈，防空制海，對陸打擊力度強大。

「麥肯號」（USS John S. McCain【DDG-56】）為伯克級IA型第5艘，1994年服役、滿載排水量8442噸，母港在日本橫須賀海軍基地。「班福特號」（USS Benfold【DDG-65】），1996年服役、8886噸，伯克級IA型第15艘，母港加利福尼亞州聖地牙哥海軍基地。2016年8月8日曾訪問中國北海艦隊山東青島海軍基地5天。2021年7月起，經常在台海周邊海域、西南沙島礁等進行航行自由任務。「芬恩號」（USS John Finn【DDG-113】），2017年服役、9217噸，伯克級IIA型第63艘，母港加利福尼亞州聖地牙哥海軍基地。「鍾雲號」（USS Chung-Hoon【DDG-93】），2004年服役、9220噸，伯克級IIA型第43艘，母港夏威夷州珍珠港。2023年6月3日與加拿大海軍巡防艦蒙特婁號協同穿越台灣海峽，期間遭中國東部戰區海軍052D驅逐艦蘇州號攔截。

據信，上述美軍將以大噸位、中遠程防空對海打擊能力之4艘伯克級導彈驅逐艦大陣仗迎接，中方北部戰區海軍組織滿載排水量7500噸，可發射250公里改進型紅旗-9中遠程防空導彈、600公里鷹擊18反艦導彈、與可達2500公里遠距對地打擊長劍-10遠程巡弋導彈的052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119，中方此型艦堪稱能與美軍神盾級驅逐艦相抗衡。

另外2艘054A型護衛艦棗莊號/542、日照號/598滿載排水量4千多噸，有射程達70公里艦空-16型導彈、射程200公里鷹擊83反艦導彈。前述052D與054A型驅、護艦，可形成二組防空對海及反潛打擊群。1艘903A型綜合補給艦太湖號/889擔任中方海上補給。

而俄羅斯太平洋艦隊則組織8700噸1155型大型反潛艦（無畏級驅逐艦）/548（服役於1984年）與564（1991年）主要為反潛任務，與中方054A型護衛艦2艘形成對美核潛艦反潛網、另「近海防禦」輕型護衛艦均服役於2020年，2300噸20385型守護級護衛艦/337、2100噸20380型守護級護衛艦/339（參考0630有事？俄太平艦隊現身我東部海域）可與中方052D型驅逐艦構成中遠程防空制海對陸防禦，另1艘杜布納級補給艦擔任俄方海上補給（參考0730中俄海上聯合巡航 日本海後衝白令海？）。前者中俄海軍編隊與美軍機艦有隔海叫陣態勢外，中方815A型電子偵察艦開陽星號/796，對美伯克級導彈驅逐艦4艘與反潛偵察機等，進行電子情蒐與反應舉措。

最後，筆者早先就曾提出，中方以遠洋綜合補給艦，充當航母中心，納編中、遠程防空對海打擊群、以及反潛打擊群。從中俄海上聯巡兵力，可謂一個航母戰鬥群戰力。

在前述的編制基礎上，中俄勢必在聯合巡航前，討論航程時間、位置等走位，部署中國、或俄羅斯等核動力潛艦於編隊附近水下，伺機與中俄海軍編隊進行反潛訓練；對此，美軍才可能在上述作戰艦反潛略顯不足，居中派遣先進之P-8海神式海上巡邏機擔任反潛任務。

後續，中俄遠海編隊將一路往南、向西太平洋、逐漸貼近日本小笠原群島與日本西南諸島、亦或向南往沖之鳥礁、菲律賓海，持續進行海上戰術編隊置換、艦載機互降、海空反潛、聯合防空制海打擊、海上橫向與垂直整補等科目進行演練。而是否有意再接近關島者，也將是美日軍事同盟國家所關注！

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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