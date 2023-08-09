何冠奕，一名來自台灣的青年，熱愛中華文化和旅行的他，他用自己的雙腳紀錄每一座走過的城市。最難能可貴的是他的文字和照片，每當何冠奕走過大陸每一座城市時，他的文字結合了當地歷史人文，書寫出了他專屬的「人文記憶」，因此每當在拜讀他的文字時，彷彿置身他的旅行之中，一張相片、一段文字、一個記憶都觸動到每一位讀者的心靈之中。作為他忠實的讀者，或許說也可以說未曾謀面過的網友，我們的相同點就是都在大陸發展，其他的相同之處，或許就是都熱愛旅行和歷史文化。但比起其眾多台青好友不同的是，他從事的職業，是在我眾多認識的台灣青年裡最為特殊也最值得介紹的，因為他在博物館工作。

因為熱愛中華文化的關係，何冠奕目前在六朝古都、十朝都會的南京工作，目前從事的職業，是在我們中華文化中，有著1600年歷史，且元明清三朝為皇室御用，並且獨立申報聯合國人類非遺技藝的南京雲錦研究所，雲錦博物館中進行工作。主要人事品牌推廣、文化傳播。身為一位台灣青年，對於能參與到傳統文化的推廣工作中來，並進入到雲錦博物館工作，他真心覺得非常幸運。

在談到是什麼緣分來到大陸工作，或許是從小就熱愛閱讀中國四大名著有關，《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》這些經典對於何冠奕來說如數家珍，他說，這四部經典之作因為經過幾百年的淬煉與世代的挑選，能被稱為四大名著，一定有他的道理，透過閱讀，他心生對廣袤大陸的嚮往。高中之後，他訂閱了《天下雜誌》，這是一本文化商業的雜誌期刊，並從中逐漸認識大陸的蓬勃發展以及祖國大陸更大的世界格局觀。到了大學，他有幸爭取到在校內事務處打工的機會，主要協助接待來學校交換學習的大陸學生，協助他們學校註冊、融入生活各方面等，他也自嘲就猶如這群大陸學生在台灣的遠房大哥一樣。同時他也有透過不同的管道，逐漸認識祖國大陸的發展，並想親眼見識、見證與參與，因此在2017年時，他毅然決然選擇到大陸發展。

2017年決定赴大陸發展時，何冠奕周圍許多親友其實是不理解的，既然在台灣生活得好好的為什麼還要去折騰？但胸懷神州夢想的他，站在為自己的未來角度著想，他覺得人生是一場考試，過程中有各式各樣的小考及大考，如果在人生的道路上一直逃避小考，要是當大考來臨時，那種束手無策的感覺，又能怪誰呢？就如同學生時代家人總是對著孩子說，讀書辛苦了多休息下吧！這出自好意的關心，這是沒錯的，但是否能多為自己考慮下，持續的舒適以及圈養，是會讓失去身為人的一種獨立性。相對的外出打拚是很苦的，房租房貸、生活費、未來生活規劃，離開家了，家裡可能都幫不上忙了。但只有持續鍛煉自己的肌肉，不斷向前，再往回看，會對自己的人生選擇感到驕傲，這就是何冠奕赴大陸發展的信念，跳脫出舒適圈，來到大陸發展實現自己的夢想。

作為一名在博物館從事中華文化傳遞推廣的工作者，又熱愛旅行的他，當談到濃濃歷史文化的印象時，結合了他近期在讀的一本書，余秋雨老師的《文化苦旅》中的一段話，讓他每到一個地方遊歷後都特別感動。書中的這段話是這樣子說的：「中國文化的真實步履卻落在這山重水複、莽莽蒼蒼的大地上。大地默默無言，只要來一二個有悟性的文人一站立，它封存久遠的文化內涵也就能嘩的一聲奔瀉而出；文人本也萎靡柔弱，只要被這種奔瀉所裹卷，倒也能吞吐千年。」何冠奕在讀完這段話心中若有所思地談到，在這片廣袤的神州大地上來往過太多人了，歷朝歷代都因當時的時空背景、社會文化以及文人自身的個性因素，留下了他們所收到的感動。在這片神州大地上，經過這麼千百年來的變化與沉澱，造就一方水土養一方人的豐富多彩，多元而璀璨的地方文化也正是吸引著他不斷旅行的原因。他自己也希望到了一個地方，能有足夠的時間去發掘當地的美，再去走過曾經前人領略過，並留下紀錄，推薦給我們後輩也去體會的，他當下的那份激情和感動。

或許是在大陸從事傳承中華文化的工作，他也觀察到近來兩岸都喜歡討論文化，甚至都嘗試將文化產業化。何冠奕粗淺的認為，因為我們都逐漸理解蘊含在文化中，那柔性但生生不息，堅韌且吸引人的部分。

在台灣的，對於文化更多來源於生活的觀察，所謂「在地文化」，是可以很精緻，很小確幸style的生活方式；相對的在大陸，經過千百年的累積，從各省，甚至各市，小至各區，可能都有很精彩的文化。而經過交流，大家都特別鍾愛自己家的文化，這是很有趣的，也表現出了我們對於文化的認同與自信。在談到兩岸文化交流合作上，他也認為兩岸之間永遠是合作帶來的優勢大於其他的，大陸有更廣闊的市場與機會，台灣擅長於細微的觀察與體會，透過共同發掘蘊含在文化當中的自信與美，一同講述文化力，向世界分享文化之美，這正是我們兩岸青年可以共同合作的。

何冠奕熱愛旅行。（作者提供）

何冠奕自己也希望作為一個橋梁來傳遞中華優秀文化，因此在面向兩岸青年甚至更年輕一代的兩岸年輕人時，要如何真正傳遞我們中華優秀傳統文化，他特別強調那就是去體驗「美」吧！美是共通的語言，是發自靈魂的感受。小至漢字的組成，就像一幅畫，透過意向或抽象，就能表達出心理的感受，這是美的。去廣闊大地流浪吧！大地是沒有立場的，千百年來都在那，去看看李白走過的白帝城、去看看蘇軾的西湖、去看看流傳在民族間的傳統技藝，對於直擊靈魂的感動是騙不過自己的。而當切身體會過之後，民族的文化自信不只是油然而生，而是那顆原本就在你心底的小小種子，因為你的一路走過，它與你一同成長，吸收文化的澆灌，已經在你心裏長成參天大樹，你會自然而然的向他人介紹：你看，這是我家的大樹，已經有五千年了！這就是何冠奕在向眾人傳遞我們中華優秀傳統文化和中華民族文化自信的核心理念，一個字感受他的「美」吧！

何冠奕作為一名已經在大陸發展多年的台灣青年，他對於當前想要來大陸從事文化事業的台灣青年，他的寄語就是Stay foolish stay hungry。這世界真的很大，保持真正開放的心態，才有機會學的更多。尤其要保持謙卑與韌性，很多人從小到大應該都體驗過，小學還能考上班上前十，國中了卻都在前二十名，到了彙聚更多人，競爭更激烈的高中，只有靠自己的不懈努力，才有機會上理想的大學。如果有計畫到大陸發展，更直接面對是你所在城市，可能就幾千萬人口的競爭，絕對需要有足夠的韌性，會很苦，但會成長的很快。文化或生活都是相對的，只有自己體驗過，保持思考與自我判斷能力，才會瞭解哪一種比較適合自己。（侯聰明/自由撰稿者）

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