德國之聲中文網轉述《華爾街日報》8月6日報導，由中國和俄羅斯組成的11艘聯合艦隊上週現身阿拉斯加的阿留申群島海域，美方派出4艘船艦和軍機監控。美國軍方和中國駐美大使館的反應都相當低調，俄羅斯駐美大使館則沒有回應。雙方在打什麼算盤？

關於此次事件，中美俄三方保持緘默的原因不難理解：第一，美國多年進行的自由航行反噬自己，就你能來（西太平洋）我不能去？來而不往非禮也。第二，中俄聯合艦隊是軍事的深度合作，絕非簡單的湊合11艘軍艦操演而已。第三，爭奪太平洋「地盤」。

來而不往非禮也

近年來，美軍仗勢在全球的軍事基地，在西太平洋針對中國大搞海空機艦自由航行，在黑海和波羅的海不斷壓迫俄羅斯，反而把這兩個歐亞大國打在一起。這兩個國家認知，如果他們再不聯合採取行動，將會被美國各個擊垮。

從2012年開始，中俄海軍每隔1或2年都會在地中海舉行聯合演習，緊接著，兩國艦隊在西太平洋開展聯合演習。最近的一次是今年7月的「北部•聯合-2023」演習；中俄聯合艦隊阿拉斯加之行則是最新的戰果。

《禮記•曲禮上》有幾句話：「禮尚往來，往而不來，非禮也，來而不往，亦非禮也。」俄羅斯對於冒犯者一向不假辭色、直接的有仇必報，中國人則是文謅謅闡述「以眼還眼」的軍事邏輯。本來應該是講「禮」的，現在兵戎相見！

既然談到了「禮」，在自由航行方面，美國變成了吃黃連的啞巴。若透過媒體大肆批評中俄聯合艦隊，等於幫中俄造勢、暴露自由航行的脆弱。中俄艦隊都開到阿留申群島海域了，比較起來，美軍的自由航行也不怎麼樣，只能在戰略上藐視對手了。

有意思的是，為啥中俄兩國也保持緘默？事實上，中俄兩國都很清楚，中俄聯合艦隊出現在阿拉斯加，只能算是扯平，每年能夠來1、2次就不錯了，究竟無法像美軍一樣，三五不時的來，這是兩國的痛處。為什麼呢？

原因很簡單，中俄兩國在太平洋中線一帶，從白令海峽到南太平洋（也就是國際換日線）根本就沒有軍事基地。既然沒有軍事基地形成航線，怎麼進行定期巡航呢？既然無法實施定期巡航，就只能偶爾為之，就當是不定期的軍事嘴炮吧！

君子報仇十年不晚

相對於俄羅斯人的急躁，中國人顯得沉穩、富謀略得多。應該這麼講，中國很早就注意到海外軍事基地的問題，但是這種事情只能做不能講。事實上，中國的第一隻腳早就踏進了南太平洋，雖然中國政府一再宣稱不會劃定地盤，我們看看中國在南太平洋的作為即知。

2015年4月13日，中國政府發布從南海到南太平洋的海上絲路南線，開啟了中國對於南太平洋的經營，等於一隻腳跨入了南太平洋。

2019年9月20日，吉里巴斯與台灣斷交、並和中國復交。同時期與我斷交的島國還有庫克群島、東加、薩摩亞等國。這些國家對於台灣幾乎只有象徵性的外交意義，但對中國大陸而言卻非常重要。

最近，吉里巴斯成為了新聞，大陸方面升級吉里巴斯一個偏遠島嶼的簡易機場和橋梁。我們不禁遐想，如果哪天這個偏遠島嶼變成了解放軍的基地……。除了吉里巴斯，大陸方面和索羅門群島簽訂了警務合作協定，不知道哪天也變成了軍事基地？

解放軍會踏入南太平洋深處是遲早的事情。但是從大陸本土到南太平洋最多就是海上絲路航線，還不足以形成一個「面」。想要成為一個面，還得在北方找到第二個落腳點，才能在太平洋形成一個與美國抗衡的勢力範圍。

在這種情形之下，中國必須在北方，直白的說就是白令海找到切入點，不排除向俄羅斯租借北面北極海若干島嶼，例如白令海峽中部的俄屬大代奧米德（Diomede Islands）群島。大代奧米德島無固定居民，建有氣象站；小代奧米德則是美屬，上面有愛斯基摩人居住，大小代奧米德是美洲與亞洲的分水嶺。

未來一旦大陸向俄羅斯商議租借大代奧米德群島或附近無人島礁，中國的第二隻腳踏進白令海，這可能是美國最大的噩夢了。

北從白令海峽南到南太平洋第三島弧（密克羅尼西亞島弧），剛剛好就是沿著國際換日線形成一條航線，以東是美洲時間（美國地盤），以西則是亞洲時間（中國勢力範圍），這才是「寬廣的太平洋足夠大，容得下美中兩國」的真正意義。

深度交流的中俄聯合艦隊

「北部•聯合-2023」演習巡航阿拉斯加不是第一次，隨著中俄不斷接近，以後還會有。在2021年之前，兩國聯合演習就是「你打你的、我打我的」，兩軍的作戰管制（C2）體系既不互聯、也不互通。2021年之後，兩國開展了深度化的合作。

從兩國的演習課目可以看出，至少兩國海軍的指揮管制系統（C2）已經整合，否則無法操演課目例如聯合防空、反潛、反艦、聯合機動、遠海指揮能力、遠海偵察預警、通信、導航等綜合演習。

過去中俄軍演無論是在地面或在海上，光是語言就是個大問題。2021年之後，兩軍演習套用解放軍的「聯合指揮作戰信息系統軟體」，包括了智能型語音與文件翻譯系統，還可以作為兩軍的指揮管制平台，下達共同指揮決策。

中俄聯合作戰指揮控制體系可以連結艦隊情報網、C2網、火協網、預警網、參謀作業網、作戰評估網，形成完整的網路體系，作為指揮決策的基本結構。

還有更重要的資料鏈路（Data Link），使得每個作戰單元都連結在一個平台中，所有的戰場偵察訊息、情報、武器裝備等都傳遞到聯合C2系統當中，資料鏈路是指揮自動化的關鍵因素。

有了資料鏈路作為「黏著劑」，中俄聯合作戰指揮機構可深度的融合，彼此充分開放機密訊息，才能夠運行C2系統。基於保密理由，我們相信聯合艦隊演習應不是解放軍用的原始碼（Source Code）軟體。

結論

中俄軍事合作在主觀意志方面已經成熟，無論在軟體或在硬體方面。現在欠缺的是兩國必須擁有共同軍事基地，才可能搶佔太平洋的「制高點」。

俄羅斯能夠提供中國在太平洋北方所欠缺的軍事基地，而中國能夠提供俄羅斯在南太平洋發展所不具備的條件。太平洋爭奪的大戲才剛剛揭起帷幕。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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