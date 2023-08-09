美國是否持續升息雖仍有雜音，但大抵而言，聯準會（Fed）為對抗通貨膨脹而主導的此波利率調升措施，已近尾聲。受此影響，台灣年底前的貨幣政策主軸也出現變化，匯率取代了利率，成為新焦點所在，相較於利率而言，影響匯率變動的因素更顯複雜，應付新局面也要有更多的思考。

比起每季度定期宣布的央行指標利率，匯率的變化特徵是說來就來，常令人措手不及，加上台灣市場相對缺少匯率避險工具，或避險商品的成本偏高，因此企業對一個相對穩定的匯率環境更有所期待。

中央銀行總裁楊金龍於7月下旬透過一場演講對此表達了態度。他強調，新台幣匯率的穩定，對台灣至關重要，製造業和金融業尤其如此，並舉同處於亞洲的香港和新加坡為例說，兩個主要的金融中心做法一致，均採行了維持本幣穩定的匯率制度。

就在楊總裁大談匯率穩定重要性之際，台北外匯市場的表現並不平靜，7月以來走勢趨貶的新台幣，對美元匯價整個月累計貶值2.95角，進入8月的首周貶值速度繼續加快，單周達3.01角之多，本周一雖止跌，但周二（8日）又重挫1.4角至31.81元，續創九個月新低。

造成此一的現象的原因，既有來自日圓等亞幣疲弱的「比價效應」，亦有短期外資進出台股的「套利現象」，而台灣出口表現不佳的長黑數據（到7月已連11黑），讓更多企業希望可透過匯率的價格競爭優勢予以彌補，對下半年的央行匯率政策亦構成壓力，年底前的新台幣易貶難升，成了市場的共識。

在此同時，我們也觀察到，金融機構在外匯套利上頗有斬獲，甚至成為貢獻獲利的重要來源之一。由於大環境美元利率居高不下，被放大的台美利差有利於換匯交易（SWAP）的操作。簡言之，即把潛在利差透過匯率工具，轉換為已實現的報酬，多家行庫法說會上透露的訊息顯示，此商品操作的獲利較上年度大增至少10倍。

此作法近年來也為央行所樂見，尤其鼓勵銀行協助外資以SWAP方式取得新台幣資金，避免大筆資金在台北匯市上進進出出，買賣之間容易影響匯率的穩定。利之所趨加上央行樂觀其成，SWAP交易於是在台北金融市場上大行其道。

但如此獲利模式能否持續的執行，恐得打上問號，部分業者認為，全年的獲利可在此基礎上創新紀錄，只怕過於樂觀。理由是，銀行從事此項財務操作的前提，在於必須擁有豐厚的美元部位，而以優利定存吸收美元資金的作法，在美元升息將告一段落，甚至在可預見的未來還會降息的預期心理下，多數銀行已縮手不不再承做，且在新台幣趨貶的大環境下，承作先賣後買SWAP交易的匯率風險也要考量。即使單從財務操作的立場來看，如何布局海外債券的台資，反是銀行當前最重要的課題。

在銀行外匯操作大發利市的同時，我們除了讚嘆其財務調度能力的提升，仍不免發出疑問，相同的操作方式，銀行對手握大筆外匯資金的客戶是否也願指點一二，更大的可能是，由於彼此間存有資訊的不對稱，不少金融機構客戶存放的低成本外匯部位，才是銀行財務操作的資金主要來源，自己先賺上一手再說。

就企業而言，長期以來，政府一直鼓勵業者要有避險意識，不能寄希望於一個不動如山的新台幣匯率，但除了如保險業從事海外投資，依規定必須安排避險之外，不容諱言，大部分企業缺少此方面的意識，專業知識也不足，對於匯率上的趨吉避凶之術，是既不想做也不會做，往往意識到匯率對營收獲利造成巨大影響時，才以集體力量提出訴求或施壓政府。

此種互動關係非我們所樂見。平心而論，台灣的企業家必須要被教育，要有將匯率成本內部化的體認，尤其當匯率動盪時更顯得重要，此時兼具理論與實務經驗的銀行業者，當然責無旁貸。於是，當銀行正為其SWAP獲利貢獻沾沾自喜之餘，值得憂心的事也浮現了出來－銀行對於其自身獲利的重視程度，更勝於客戶避險需求的提示和滿足，而兩者之間要運用到的資源，則具有高度的重疊。

最後再回到楊總裁演講內容上，他雖舉星港維護本幣匯率的穩定，作為台灣的參考對象，卻也點出新台幣匯率需要穩定，對製造業和金融業的運營都相當重要。這正是台灣與星港的不同之處，如以對GDP的貢獻度而言，製造業更勝於金融業。也因此，我們認為協助企業滿足其於避險上的需求，是金融機構最核心的任務之一，必須優先處理，這比起其在財務操作上能有多少精彩的表現，要重要得多了。