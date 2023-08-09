你有沒有注意到，金小刀最近沉寂了起來。是沒招了嗎？9月，很快就要到了。9月底前，侯的民調再無法超柯趕賴，小刀完了，侯也不妙了！

侯友宜之所以無法超柯趕賴，主要是搞不到年輕選票跟全部的藍營票。國民黨也很奇怪。年輕人要的，主要是不要上戰場、能夠就業、買得起房子成家。這三件事情，國民黨不能開選舉支票嗎？

國民黨裡有這麼多財經專家，先給年輕人開幾張大面額選舉支票，做不到嗎？講難聽一點，民進黨一遇到總統大選，都敢大撒幣、開選舉支票；國民黨就偏偏不敢開選舉支票。

2007年年底老馬競選總統時，大膽開了張兩岸直航的選舉支票；現在，侯開了什麼選舉支票？他要是敢講重啟核四，保證台灣不缺電、當選後立刻公布蔡英文封存的，當年進政大教書時的人事資料，深藍才會興奮而支持他嘛！

關於老韓，侯也可以先開當選後必定重用韓的人事支票，韓粉才會有感啊！這張支票都捨不得開嗎？又例如，為提升大專青年素質，他執政，全國大專生讀碩士或博士的，頭兩年學雜費都由國家來出，這能花多少錢？這種支票也不敢開？

再例如，他執政後，將大幅提高對高等教育學府的經費補助，這又能花多少錢？這種支票也不敢開？還有，他執政後，被減少的軍公教退休金，會全部還給退休軍公教，這能花多少錢？這種支票也不敢開？

不開幾張振奮年輕選民和深藍的選舉支票，侯的民調當然永遠起不來。這是選舉常識，不需要金無刀指點，是深藍的，都懂。病急不能亂投醫；病急需要特效藥啊！病急還只是打點滴、灌點葡萄糖或生理食鹽水，來得及救回一命嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※