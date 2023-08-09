賴清德說他不是台獨金孫，又說要跟對岸做好朋友，賴清德多年來的去中、恨中、辱中，多年來的台獨活動，好像可以船過水無痕，事情是這麼簡單嗎？

烏克蘭的澤倫斯基，在當選烏克蘭總統前，也是一副和平團結的樣貌，當選後變本加厲的去俄化，高舉反俄、恨俄、辱俄，禁止俄羅斯的文學、音樂、藝術，撕毀烏克蘭的九二共識，迫害烏東講俄羅斯語的烏克蘭人，又害怕俄羅斯報復，把加入北約納入憲法，企圖引進美軍對抗俄軍。

但是美國只想拿烏克蘭做棋子，搞垮俄羅斯的經濟和國力，從不考慮派美軍打俄軍，因爲俄軍有核子武器，結果俄烏戰爭一開打，俄羅斯沒垮但烏克蘭已成廢墟，澤倫斯基和歐美台媒體再多的掩飾，再也蓋不住烏克蘭死傷百萬軍人，這樣悲慘的實況。

反觀賴清德和民進黨，多年來的作爲和話術，和澤倫斯基毫無兩樣，以爲靠著虛擬的「台灣主權」，就可以玩弄台獨話術，問題是如果真的存在有「台灣主權」這種東西，美國爲什麼不像對待南韓一樣，與台灣建交而且在台灣駐軍？就是因為「台灣主權」不存在。美國建交和駐軍都做不到，「台灣主權」的話術只能當作，政治巫師騙己騙人的咒語。

剩下能確保台灣安全的方式，只剩避戰和備戰，而且要以避戰爲主，備戰爲輔。像賴清德反其道而行，以備戰爲主卻毫不避戰，把避戰當作投降，這就是好戰。

好戰要面對的形勢是，台軍軍力只有烏克蘭軍隊的一半，解放軍的軍力卻有俄軍的十倍，台海戰爭的結果相比俄烏戰爭，賴清德更沒有澤倫斯基的本錢，美國的政客和軍人，更沒有吹牛的底氣。

避戰要面對的問題是，賴清德們靠綠媒構築起來的，反中籬巴根本經不起一場颱風，而且結局會比澤倫斯基更不堪。現在歐美開始想把敗戰的責任，推給自以爲是的澤倫斯基，這就是賴清德要照的鏡子。

賴清德想卸下台獨金孫的王冠，實在太晚了，更何況賴清德現在每場活動的講話，還是不脫台獨金孫的話風，賴清德已成「清德斯基」，而自己卻渾然不覺，這將是賴清德的悲哀，也會是台灣的悲劇。

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