美國前總統川普近因2021年1月群眾衝進國會案，遭美國聯邦大陪審團起訴，四項罪名分別是陰謀詐騙美國、篡改證人證詞、陰謀侵犯公民權利，以及妨礙官方程序。該起訴案係經過特別檢察官2年多的調查，訪談過無數的證人，確認川普有試圖推翻 2020 年選舉結果的實際行動，超出了言論的自由的範圍，而且導致警察死亡的血腥結局發生。

川普當然否認起訴的罪名，並表示這是民主黨將司法政治化、武器化，旨在打擊其高聲望，剥奪其參選機會。共和黨已表態欲參加總統黨內初選的參選人，包括佛羅里達州州長德桑得斯等，為了不想得罪川普的支持者，紛紛表態指控起訴是政治化、武器化，甚至否決川普不進行選舉人投之要求的前副總統彭斯都對外表示，希望川普不要再被起訴了。

對此，美國政治評論員指出川普確實想要以行動來推翻總統選舉結果，尤其是當川普在喬治亞州普選票落後時，語帶威脅地打電話給該州州務卿，要求找到支持他的11780張選票，以利獲得該州16張選舉人票。該通電話錄音被披露後，引起輿論譁然。不僅如此，川普還派出律師至亞利桑納州與密西根控訴選舉舞弊，但都未找到實證。

川普競選團隊中有不少人提醒他，選舉已經輸了。或許受到企業經營的影響，養成他「不認輸」性格，選輸了也不想交出權力。他不僅要求副總統彭斯不要進行選舉人的投票程序，甚至欲以發動戰爭來繼續行使總統權力，迫使參謀總長密利必須兩次致電大陸解放軍參謀長李作成，表明美不會對其開戰。「不認輸」的傷害，可見一斑。

台灣企業界名人郭台銘，同樣有「不認輸」的性格。2019年他以榮譽黨員身分參與國民黨總統黨內初選，落敗後不僅批評初選制度不公，甚至退出國民黨。2023年為參與國民黨總統徵召程序，先向國民黨道歉，表示4年前是「年輕氣盛、一時衝動」，繼之鄭重向韓市長致歉；另表示，若國民黨決定徵召侯，會全力支持侯友宜，似乎展現與4年前不一樣的態度。

2023年5月17日當國民黨決定徵召候友宜，郭台銘也在社群媒體上發文「恭喜侯友宜獲得徵召提名，他將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架。」不料當候友宜民調受到幼稚園餵藥烏龍案而下滑時，郭台銘「不認輸」的性格又開始作用，在各地展開與地方人士的串連活動，即使侯友宜獲得國民黨全代會正式提名後，亦未停下腳步。

徵召2天前郭台銘曾對外表示有99.9999%信心，沒想到那0.0001%的機率竟然發生！可以理解他為何不認輸。就如同川普的不認輸，係因許多搖擺州開票初期，他的得票數都領先，一定是有人動手腳才會落敗。殊不知共和黨人現場投票多，民主黨人通訊投票多，這是先開現場票再開通訊票的正常現象。有信心是一回事，實際能否得勝又是另外一回事，願賭不就該服輸嗎？若不認輸，再好的制度也沒轍！

川普的不認䠼，讓美國民主陷入前所未有的危機。郭台銘的不認輸，不僅讓國民黨整合出現困難，若執意參選，更可能使高達六成多要政黨輪替的民意失望。二人會否重新檢視不認輸性格，端視他們要留下什麼政治遺產供歷史公斷。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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