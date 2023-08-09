日前的暴雨在中南部造成嚴重的災情，電視上的畫面傳來，真是讓人怵目驚心、憐憫不已。讓人欣慰能夠看到蔡總統很快地就驅車前往南投看水災災情，盡一份領導人的責任。然而眼看她坐上黑頭車，一路浩浩蕩蕩進入災區，從一下車就「笑臉迎人」，且還一路笑到底。讓人不明究裡，以為她是去「喝喜酒」。這就和她過去坐在雲豹裝甲車上，高高在上地「俯順輿情」，前後輝映了。

我們的領導人看災，約可分為兩類，一種是裝模作樣，一種是裝腔作勢。前一種如過去的連戰、馬英九，和現在的蔡總統。連戰可以穿著皮鞋，淌一地混水；馬可以一開口就是「我這不是來了嗎？」；蔡則是「高高在上」，像是在雲端，不食人間煙火。另外一種最具代表性人物就是花媽，但見她虎步熊腰，昂首闊步，旁邊幫她撐傘的那位，就不得不小心謹慎，誠惶誠恐，深怕一個閃失，把雨點滴在她那好似被雷打到的頭髮上。

台灣領導人看災就是作秀，因此筆者未用「勘災」兩字。災民及災區是佈景，陪笑的官員就是道具和龍套，而領導人才是主角。即使如此，他們的粉墨登場，也每多荒腔走板，常把苦旦演成丑角。這固然和他們平日的養尊處優有關，最大的原因，卻是他們都如「無腸公子」那樣，少了同理心和同情心。

2008年四川地震時，大陸前總理溫家寶面對災民第一句話就是「對不起，我來晚了！」這是一種領導人的智慧，更是一種「人飢己飢，人溺己溺」的溫情。這恰恰就是領導人的智慧和一顆溫暖的心，卻也是我們的領導人聞所未聞和習焉不察的兩項領導竅門。

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