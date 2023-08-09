《華盛頓郵報》說，今年1到5月，美國從中國進口，減少了24%。美國最大的貿易夥伴，已經變成墨西哥。事實上，美國正在推動，用墨西哥、越南、泰國跟印度，動搖中國大陸世界工廠的地位。

2022年，中國大陸國內生產總值是18萬億美元，美國是25.5萬億美元。中國追得很快。中國人口是美國的4倍多。根據國際貨幣基金組織，中國占世界GDP比重是18.9%，超過美國的15.4%。這是美國絕對不能容忍的。所以，美國對中國的殺招，只會越來越狠。

大陸在3年疫情之後，面對美國用三步棋，對中國大陸的強力施力，得站穩腳跟。第一，用普遍性的高關稅，打壓中國產業鏈。當然，這是川普開始的，但現在依然在進行。第二，對科技跟半導體的徹底打壓。遏制中國現有的高科技，跟未來的高科技，比如AI。標誌性的打壓，就是對華為。第三，而且施壓要求國際廠商「去中國化」，離開中國大陸，轉移到印度、越南、墨西哥。

美國的目的是什麼？檯面上的理由是「去風險化」。明明是「去中國化」，但卻用「去風險化」作為通關密語。去中國化，包括以長臂管轄，限制在中國生產，用到中國零件，為中國企業工作，出售給中國企業，跟投資中企，或是在中國投資。

設在中國大陸的工廠，出口到美國，會遭遇不斷的刁難。所以，外資、台資廠有許多會陸續關廠。同時，要逼迫外資跟台資在考慮新投資時，避開中國大陸，以免未來被美國制裁。

美國瘋狂打壓中國，目的是：第一、發展美國國內製造業。標竿就是，不准臺積電在中國大陸擴廠做高端制程。同時逼迫台積電到美國設廠。美國以政府之力，逼迫台積電。讓台積電這樣高能力的高科技企業，即使吃進苦頭，也得在美國設廠。美國的確可以威逼利誘一部份企業在美國設廠。

中國大陸在電動汽車上，絕對是世界第一。可是，美國對所有中國電動汽車廠商，都全面打壓，禁止進口、上市發售。美國相關國家，也會打壓中國電動汽車。這樣，當然就是保障了美國企業的市場，比如特斯拉，以及其他美國新興的電動車企。

蔚來汽車，是中國高端電動車新勢力之一。要知道，蔚來是在美國紐約證交所上市的。但蔚來的老闆李斌7月就抱怨，說美國政府沒有給中國電動車公平進入美國市場的機會。他還說，美國的特斯拉在中國受到禮遇，可是美國根本不讓中國電動車企進入。目的是，要把中國電動汽車當成華為那樣打。

第二、實在無法移入的製造業，就逼迫他們離開中國大陸，轉到印度、越南跟墨西哥。一方面削弱中國GDP，同時犒賞印度等國對美國的忠誠。可能3成到5成，甚至更高比例的外資，甚至大陸企業，都受到這樣的壓力。

第三、利用經濟去中國化，減少中國外銷，讓中國在世界經貿比例下降，好破壞中國跟各國的關係。

第四、打擊中國經濟，破壞中國經濟實力，讓中國社會的內部壓力增大，讓中國社會增加自我破壞力。

第五、逼迫中國一步步對美國妥協。發動中國內部的喉舌，逼迫中國政府退讓。

接下來，中國會有一連串的壞消息。某地產公司，公佈延後了兩年的財報，負債2萬億。

地方政府高負債。造成失業率提高。疫情3年的打擊還要緩慢恢復。天災，比如水災，造成人民的痛苦。這些，都不是不能解決。需要的是戰略定力。是，的確對大陸，是很大的壓力。但，這也是重要的契機。

這是中國轉換體質很重要的一仗。面對美國出招，我們要看清楚，也要想清楚。美國一方面不斷要求訪問大陸，跟大陸官方會談，擺出和談架式。葉倫來大陸時，還公開說謊，說美國只是為自己的國安考量。但其實，美國對中國的打擊，卻一天比一天兇殘。

美國現在甚至要求，不但不准中國大陸在半導體有先進制程，連成熟制程，包括電動車、電冰箱、電視用的半導體，都要遏制。中國必須看輕清楚，不是妥協就可以了。因為，敵人是不願意讓中國活的。甚至，對敵人越妥協，就越陷自身於不利。美國是把中國當成主要敵人的。這一點，不要再有幻想了。

關於天災造成的災情。大家都在討論救災。但我在思考的，是幾點。第一、審視檢驗公共工程的品質。比如排水防洪的基準。第二、對於環境保護的落實，比如山林的包護，水土的保護。第三、災後重建。水災後要防疫病。環境的清潔，災區重建要有足夠的經費。第四、災區經濟恢復，人民生活重建可能都需要政府很大的支持。

中國經濟模式，將有大改變。大陸過去重外銷，輕內銷市場的模式，不得不改變。所謂自由市場，跟資本主義在大陸的模式，也必須趁這個機會，徹底審視。

美帝亡我之心不死，這不是口號。這是現在進行式。這是中國最重要，最關鍵的關卡。（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※