工總發表白皮書，聚焦台灣面臨的9大挑戰，並表示過去所提的缺電、缺水等「五缺」問題，不但沒解決，現在反而更嚴重。事實上，從庶民到產業，全台都怕缺電，但似乎只有民進黨不怕，也毫不在意，更不理會。前些日子，民進黨主席賴清德還逞口舌之快，聲稱台灣沒有用電不足問題，只是「綠電不足」！

尤其，在國際燃料價格持續飆漲，台電不斷虧損之際，更是令人心驚膽跳。台電赤字連連卻不思改進，到今年底累計虧損約近4000億元，也快把資本額虧光了。姑且不論全民又要持續買單，光是電價會不會繼續飆漲就夠讓民眾頭痛了；還別提後續的通膨隱憂，全國民眾只要聞停電、跳電就立即色變。奇怪的是，這些問題，始終不受政府重視？也看不到任何規劃或因應，更別提超前部署！

高高在上的綠官們整天只知坐享其成，卻不去檢討不專業的能源政策，也不破解不務實的「2025非核家園」帶來的不合理的能源配比，竟用「綠電不足」掩飾台灣缺電的現狀；再次展現綠色政權睜眼說瞎話、指鹿為馬、凡事政治掛帥和混淆視聽的本質。

面對官員們的麻木不仁和政策荒腔走板，也難怪台積電董事長劉德音只能無奈的表示：「政府說2025年不缺電，我們也只能相信」；而工總理事長苗豐強也只能表示：「希望電力來源不要只是燒煤燃氣」；更難怪唐獎永續發展獎得主哥倫比亞大學薩克斯教授（Jeffrey D.Sachs）會嘖嘖稱奇表示：台灣能源配比中的天然氣加燃煤竟有80%使用石化燃料，「這不是策略、不是去碳化，是即興演出」！

豈不知，台灣是以出口為導向的淺碟型經濟體，能源供應主要依賴進口，縱然民間支持綠能，但缺電與供電穩定真的不能忽略，而在民進黨執政下，也成為民間心中的痛。不但衝擊百姓的日常生活、農業的發展，也弱化企業的產能和國際競爭力！這些問題，國內外各界都清清楚楚，外商也年年呼籲解決問題，以確保台商有充足的電力供應和穩定的電網。只是綠官們依舊無感，除了喊一喊台灣不缺電外，又做了些什麼？

反觀日本和歐洲各國逐漸將核能視為環保的能源選項，綠色政權一方面引導企業回台投資，另一方面卻持續燃氣發電，導致碳排量持續成長，而與全世界去碳化的目標背道而馳！凡此不都是因為綠營死抱著反核神主牌不放的結果嗎？令人擔心的是，未來綠色政權究竟想迫使我們的產業被國際課徵多少碳稅才能滿足？

就連審計部近日公布的中央政府總決算審核報告還明白指出：包括光電、風電、漁電共生、天然氣儲存設施等綠電進度都落後；而綠能進度遲延和行政怠惰息息相關，其政策混亂、法令相互矛盾，又缺乏整合，也導致問題叢生。如今，心中只有選舉，凡事政治掛帥的民進黨和其主席賴清德，不但不想辦法補破網，督促無為無感的內閣動起來，卻只會耍耍嘴皮、找些藉口，放任官員耍廢？

更別提這7年來全力發展綠電的結果，已造成西海岸遍地光電吞噬農田和魚塭，遍佈離岸風電的西海岸施工與運作，也嚴重威脅海洋生態與漁民，衍生的弊案更是不計其數，進而導致槍聲四起，敗壞社會治安，引發百姓恐慌和抗議聲浪不斷。只是綠色政權依舊我行我素、視若無睹，而只想不斷憑著話術粉飾太平？

民進黨的錯誤政策已重創台灣產業，百姓、企業、外商也都叫苦連天！難不成，民進黨是打算用不務實的錯誤政策逼走產業和優秀人才？拖垮台灣經濟，好讓製造業和人民外移？或藉以降低用電量好達成非核家園不缺電嗎？

拜託綠營政府高抬貴手，務實檢討能源政策，放台灣人民一條生路吧！（作者為立法委員、律師）

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