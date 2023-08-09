台大心理系榮譽教授黃光國老師日前辭世。眾多學者發文悼念，認為台灣失去一位敢言的大學者。

黃教授於2003年7月，和政大周祝瑛教授領銜發表《重建教育宣言》(又稱「教改萬言書」)，針對李遠哲等人推動的教改提出強烈批判。黃教授認為，教改各項方案都是以「打倒升學主義、減輕升學壓力」作為首要考量，並未思考學生前途及國家競爭力，這是民粹主義思維，只會製造更多教育與社會問題。

黃教授的真知灼見獲得百餘位頂尖學者的認同。然而眾多知識菁英提出的建言，卻遭到政府行政官僚的漠視。今年6月8日，黃教授與周教授等學者召開「教改萬言書」發表20週年記者會，充分顯示民進黨政府對於在第一線真正從事教育工作者發出的諍言，置若罔聞，我行我素。

執政者對國家傷害最深的，是犧牲了教育，斷絕了國家長遠發展所需的養分。世界上許多國家發展落後，就是因為當地政府勤於政治鬥爭，忽視了教育工作。

在正常的民主政治下，政府施政必須以民意為依歸。是甚麼樣的政府膽敢忽視代表社會菁英的民意？是甚麼樣的政府可以為所欲為，有恃無恐？恣意妄為的政府為什麼可以繼續享有執政權？

眾人在悼念黃教授之時，更應該思考為什麼黃教授一再發出的諍言，竟然完全沒有發生作用？黃教授逝世，有識之士感到悲痛。但如果台灣繼續向下沉淪，那才是最大的悲哀。（作者為自由撰稿者）

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